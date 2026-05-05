Иран ударио Емирате, цијене нафте поново скачу

Цијене нафте су порасле након иранског ракетног удара на енергетску инфраструктуру Уједињених Арапских Емирата у понедјељак и наставка ескалације у Ормуском мореузу.
Цијена нафте типа "брент" порасла је за пет одсто и кретала се на нивоу од 113 долара по барелу, а америчка сирова нафта WTI за три одсто, на око 105 долара по барелу, пренео је Трејдинг економикс.
Енергетска инфраструктура и танкери су поново погођени оваквом ситуацијом, што представља продубљивање кризе због поремећеног глобалног снабдијевања и потенцијалних економских посљедица.
УАЕ су саопштиле да су пресрели надолазеће ракете, као и да је дошло до пожара у нафтном чворишту Фуџејра.
То је један од првих великих удара на инфраструктуру у посљедњих неколико недјеља, док је један танкер такође погођен дроновима у близини мореуза, преноси Танјуг.
Техеран је додао да је испалио упозоравајуће хице на бродове америчке морнарице који су се приближавали том подручју.
Догађаји су уследили након плана америчког предсједника Доналда Трампа да обнови пловидбу кроз Орумски мореуз и помогне насуканим бродовима.
Централна команда САД саопштила је да су два брода под америчком заставом прошла док се настављају покушаји за поновно отварање саобраћаја у поменутом пролазу.
