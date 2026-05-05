Данас славимо Светог Платона Бањалучког и Виталија: Ово је једини исправан начин да обиљежите овај дан

Православни вјерници данас славе Светог Платона Бањалучког, једног од највећих новомученика српских, и Преподобног Виталија, светитељ чији је животни пут био несвакидашњи примјер хришћанске љубави.
Свети свештеномученик Платон Бањалучки један је од најпоштованијих светитеља новијег доба. Страдао је 1941. године од стране усташа на самом почетку Другог светског рата. Иако му је било понуђено да напусти Бањалуку и спасе се, он је одговорио чувеним речима.
Ја сам легитимно постављени епископ бањалучки и као такав одговоран сам Богу и народу за своју паству - рекао је.
Убијен је зверски и бачен у реку Врбању. Канонизован је као свештеномученик и симбол је непоколебљивости српске цркве.
Преподобни Виталије је светитељ из седмог вијека и био је монах у манастиру Светог Серија. Остао је упамћен по томе што је на специфичан начин спасавао посрнуле жене у Александрији. Дању је радио као надничар, а ноћу би зарађени новац давао женама сумњивог морала, молећи их да те ноћи не греше, док би он поред њих читаву ноћ проводио у молитви за њихове душе. Многе је на тај начин извео на пут покајања.
Данашњи дан треба провести у духовном миру. Препоручује се одлазак на литургију, нарочито у крајевима где се посебно поштује култ Светог Платона (Бањалука и околина).
По угледу на Светог Виталија, данас је изузетно важно учинити добро дело онима које друштво често осуђује. Умјесто осуде, понудите помоћ или лијепу ријеч. Упалите свијећу за покој душа свих невино страдалих у ратовима, сјећајући се жртве владике Платона.
Свети Виталије нас учи да не судимо по спољашности. Данас се строго савјетује уздржавање од ружних ријечи о ближњима. Иако није "црвено слово", вјерници који поштују ове светитеље настоје да избегну тешке физичке послове како би се фокусирали на духовни аспект празника, а данас се не би требало свађати, јер су ови светитељи били оличење трпељивости и смирења чак и пред смрћу.
