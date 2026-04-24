Да ли се Ђурђевдан ове године слави мрсно или посно?

Аутор:

АТВ
24.04.2026 16:54

Фото: Unsplash

Док се приближава Ђурђевдан, једна од најчешћих и по многима најљепших крсних слава, поново се отвара питање да ли се празник обиљежава мрсном или посном трпезом.

Ове године, Ђурђевдан "пада" у сриједу, што га ставља у оквир црквених правила о посту.

Наиме, Ђурђевдан је непокретан празник који се сваке године слави 6. маја, а у 2026. години тај датум "пада" у сриједу. Како православни календар прописује пост сриједом и петком, осим у периоду такозваних трапавих седмица, крсне славе које се нађу у тим данима обиљежавају се посном трпезом.

Изузетак који ове године не важи

Изузетак од овог правила постоји само уколико слава "падне" у Свјетлу недјељу, односно прву седмицу након Васкрса, када се пост потпуно укида због васкршње радости и славе се обиљежавају уз мрсну трпезу. У 2026. години тај случај не важи, јер је Ђурђевдан више недјеља удаљен од тог периода.

Према црквеном учењу, крсна слава не укида пост, већ га у одређеној мјери ублажава, па су у таквим случајевима дозвољени риба, уље и вино, док се мрсна храна не користи.

Духовна суштина испред трпезе

Вјероучитељица Стојана Валан подсјећа да је суштина славе прије свега духовна.

"Слава није одвојена од црквеног живота. То је дан молитвеног окупљања породице у част светитеља заштитника дома. Ако слава пада у такозвани посни дан, трпеза треба да буде у складу са тим", наводи она.

Слично истиче и протођакон Немања Рељић из Манастира Рмањ, наглашавајући да је у првом плану духовни смисао празника.

"Суштина славе су молитва, славски хљеб, кољиво, свијећа и кадионица. Храна је у другом плану", каже он, подсјећајући да је крсна слава кроз историју добила своје хришћанско значење као дан посвећен заштитнику породице.

Шта са гостима који долазе сутрадан?

Због тога црквени поредак остаје јасан - Ђурђевдан се ове године обиљежава уз посну трпезу, уз разрешење на рибу, уље и вино. Свечари који имају велики број гостију и желе да угосте фамилију и пријатеље и дан касније, 7. маја (четвртак), тада их могу послужити мрсном храном без кршења црквених правила, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Слон

Свијет

Милионера убили слонови док је ловио дујкере

55 мин

0
Туга у дому Милице Дабовић: Треба издржати бол

Сцена

Туга у дому Милице Дабовић: Треба издржати бол

1 ч

0
Новац на столу

БиХ

Усвојена информација: Ко је све добио накнаду од 1.000 КМ

1 ч

0
Предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић на конференцији за медије у Бањалуци.

Бања Лука

Маричић: Нећемо подржати драстично поскупљење гријања

1 ч

0

Више из рубрике

Човјек у бијелој кошуљи стоји наслоњен на зид и држи подигунуте наочаре.

Савјети

Најбољи лијек за мамурлук: Ово избјегавајте дан након пијанке

19 ч

1
сочно есо за роштиљ неки од рецепата

Савјети

Уз један једноставан трик направићете најбољи роштиљ за 1. мај

1 д

0
Да ли подижете ручну кочницу када паркирате ауто?

Савјети

Да ли при паркирању увијек треба повући ручну кочницу? Већина возача годинама прави исту грешку

1 д

0
Дјечак учење бојице учионица школа

Савјети

Знање без муке: Како нова метода учења осваја родитеље и ученике

1 д

0

