Усвојена информација: Ко је све добио накнаду од 1.000 КМ

Савјет министара БиХ усвојио је информацију о расподјели и кориштењу средстава текуће резерве за 2025. годину, која ће путем Министарство финансија и трезора бити упућена Парламенту на даљње разматрање.
За 2025. годину планирано је укупно 46.740.000 КМ средстава текуће резерве. Од тога је одобрено 42.089.950 КМ, док је реализирано 41.258.027,92 КМ.
Посланику робија због куповине гласова, осуђено још 10 особа
Највећи дио средстава односи се на једнократну новчану помоћ запосленима у институцијама БиХ. У ту сврху издвојено је 36.500.000 КМ, а ријеч је о накнади од 1.000 КМ нето по запосленом, укључујући припадајуће порезе и доприносе, с циљем заштите њихова материјалног положаја.
У оквиру средстава којима располаже Савјет министара, планирано је 43.950.000 КМ, од чега је одобрено 39.495.900 КМ, а реализовано 38.663.977,92 КМ.
Дио средстава усмјерен је и на друге потребе. Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ добила је 1.589.000 КМ за набаву материјала потребног за израду регистарских плочица, личних карата, возачких дозвола и путних докумената.
Маричић: Нећемо подржати драстично поскупљење гријања
За санацију посљедица пожара одобрено је 700.000 КМ Граду Тузли те 300.000 КМ Општини Власеници.
Средства су планирана и за највише државне званичнике. За чланове Колегијума оба дома Парламентарне скупштине БиХ планирано је 360.000 КМ, а реализовано 347.250 КМ. Члановима Предсједништво Босне и Херцеговине одобрено је и реализовано 1.075.300 КМ од планираних 1.080.000 КМ.
За предсједавајућу и замјенике Савјета министара планирано је 720.000 КМ, од чега је реализовано 631.500 КМ, док је за министре предвиђено 630.000 КМ, а реализовано 540.000 КМ.
