Кошарац: Пажљиво се припрема документација за сучељавање са Хрватском

Трговска гора не смије бити локација за складиштење или одлагање радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива, пажљиво се припрема документација за сучељавање са Хрватском у Женеви у мају, изјавио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Наши аргументи плод су обављених истраживања на територији Српске и Федерације БиХ, као и кредибилних консултација са међународном адвокатском кућом из Париза", истакао је Кошарац.
Кошарац је навео да Хрватска у случају Трговске горе, између осталог, крши Еспо и Архушку конвенцију о чему су обавијештена надлежна тијела, уз доказе и агрументе, с циљем да се докаже да Черкезовац на Трговској гори не задовољава ниједан критеријум за безбједно складиштење или одлагање радиоактивног отпада.
"Право је на нашој страни", истакао је Кошарац.
Кошарац је напоменуо да се у мају очекује сучељавање са Хрватском пред Комитетом Еспо конвенције у Женеви поводом случаја Трговска гора.
"Наш тим, састављен од представника свих надлежних институција у БиХ, заједно са међународном адвокатском кућом `Лаборд Ло` /Лаборде Law/ из Париза максимално је ангажован и пажљиво припрема аргументацију", истакао је Кошарац.
Навео је да се на основу правних аргумената жели доказати да Черкезовац на Трговској гори не задовољава ниједан критеријум за безбједно складиштење или одлагање радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива.
Додао је и да је обавијештен надлежни Комитет Архушке ковенције да је Хрватска прекршила ову конвенцију, којом се грађанима гарантује право на приступ информацијама, учешће у доношењу одлука и правосудна заштита у питањима животне средине.
Коашарац је навео да је истовремено затражена и препорука Комитета у вези са усклађеношћу Хрватске са Архушком конвенцијом за спорни пројекат на Трговској гори.
Према његовим ријечима, активацијом међународних механизама и конвенција жели се интернационализовати овај проблем и ставити га у фокус надлежних међународних тијела.
"Посебно желим да изразим захвалност владама и надлежним министарствима Српске и ФБиХ, као и свим члановима Експертског тима, локалним структурама, невладиним организацијама и академској заједници, који дају немјерљив допинос нашој борби против изградње спорног објекта на Трговској гори. Нећемо одустати", навео је Кошарац на Инстаграму.
