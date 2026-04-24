Дјечија књижевност између традиције и дигиталног доба

На Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана панел-дискусија о статусу књижевности за дјецу и младе, с циљем да се отворе кључна питања о њеном положају у савременом друштву и образовном систему.
Панел је одржан у оквиру Фестивала књижевности за дјецу и младе,чији је директор Дејан Керлета изјавио Срни да је панел организован с намјером да понуди одговоре на питања о мјесту дјечије књижевности између традиционалног и савременог.
Он је навео да је Фестивал окупио професоре факултета, књижевнике и стручњаке из области образовања и библиотекарства, који су говорили о значају дјечије књижевности у настави, њеној улози у развоју младих, као и изазовима и перспективама.
"Настојимо да пронађемо одговоре на питања гдје је данас дјечија књижевност на путу од традиционалног ка савременом, као и шта је то што дјеца читају у оквиру школске лектире, како у основним, тако и у средњим школама", рекао је Керлета.
Он је истакао да панел обухвата и теме о начину изучавања дјечије књижевности на високошколским установама, укључујући и Филозофски факултет, те додао да учешће стручњака из Републике Српске и Србије потврђује значај повезаности језика и књижевности.
Керлета је навео да је циљ да се дође до конкретних закључака значајних за образовни систем у Републици Српској и Србији.
Он је додао да је у оквиру Фестивала одржана и промоција стручне књиге аутора Бранке Лепир Шиник.
Продекан за научноистраживачки рад на Филозофском факултету Пале Огњен Куртеш истакао је да је у времену снажног утицаја дигиталних садржаја посебно важно отворити простор за разговор о читању, писању и књижевности као темељима културног и личног развоја.
"Књижевност за дјецу и младе не представља само увод у свијет књиге, већ и простор у којем се формирају вриједности, развија имагинација и гради однос према језику и свијету. Зато разговор о њеном значају није само академско, већ и шире друштвено питање", поручио је Куртеш.
Он је навео да је дискусија понудила драгоцјене увиде и отворила нова питања о томе како књижевност може остати релевантна и блиска младим читаоцима у савременом дигиталном окружењу.
Фестивал књижевности за дјецу и младе организован је у продукцији Удружења за организацију, афирмацију и промоцију културних и опште друштвених догађаја и продукцију медијских садржаја "Јавност" из Источног Сарајева у партнерству са Заводом за уџбенике и наставна средства и Филозофским факултетом Универзитета у овом граду.
Несебичну подршку Фестивалу дали су и партнери Кинотека Републике Српске, Матична библиотека Источно Сарајево и Дјечије одјељење, Народна библиотека са Пала, Културни центар Источно Ново Сарајево, Центар за културу и информисање из Источне Илиџе, Спортско-културни центар са Пала, Центар за културу из Трнова, Средњошколски центар из Источне Илиџе и Удружење "Девета димензија".
Покровитељи Фестивала су град Источно Сарајево, општине Источно Ново Сарајево, Пале, Соколац, Источна Илиџа и Трново.
