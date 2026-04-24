Тешко стање у општини у БиХ: Олово у крви потврђено код свих 85 тестираних грађана

Олово у крви потврђено је код свих 85 тестираних грађана Вареша, а неки од њих су већ за болничку терапију.
Олово у крви до сада је утврђено код више од 300 становника ове општине, преноси Срна.
Ова чињеница, као и прекомјерна концентрација арсена, цинка, хрома, живе у тлу очито нису алармирали институције да брже дјелују, а становници се плаше да је у току заташкавање случаја, јављају федерални медији.
Пет мјесеци становници чекају одговор институција о узроку тровања јер је и тло загађено.
Хитно тестирање ученика на присуство олова и других тешких метала у крви затражило је 265 родитеља из Вареша због све израженије забринутости за здравље дјеце.
Грађани мјесецима очекују реакцију Федералног министарства здравља и компаније "ДПМ Метал" која експлоатише руду у Варешу.
