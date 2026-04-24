Logo
Large banner

Тешко стање у општини у БиХ: Олово у крви потврђено код свих 85 тестираних грађана

Аутор:

АТВ
24.04.2026 10:43

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube/Mirza Zec

Олово у крви потврђено је код свих 85 тестираних грађана Вареша, а неки од њих су већ за болничку терапију.

Олово у крви до сада је утврђено код више од 300 становника ове општине, преноси Срна.

Ова чињеница, као и прекомјерна концентрација арсена, цинка, хрома, живе у тлу очито нису алармирали институције да брже дјелују, а становници се плаше да је у току заташкавање случаја, јављају федерални медији.

Пет мјесеци становници чекају одговор институција о узроку тровања јер је и тло загађено.

Хитно тестирање ученика на присуство олова и других тешких метала у крви затражило је 265 родитеља из Вареша због све израженије забринутости за здравље дјеце.

Грађани мјесецима очекују реакцију Федералног министарства здравља и компаније "ДПМ Метал" која експлоатише руду у Варешу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Олово у крви

Олово у Варешу

Болест

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

14

08

Минић: Разговараће се према међународним организацијама у вези генерала Младића

14

02

Одржан трећи Дијалог: Напредак у области управљања јавним финансијама

14

02

Мацут након састанка са Минићем: Наредни сусрет у Требињу 23. маја

13

56

Минић: Желимо свакодневну авио линију са Београдом

13

50

Случај Пантер: Партизану укинута суспензија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner