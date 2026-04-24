ХЕ на Дрини: Кључна је спремност система, одржавање опреме један од приоритета

Аутор:АТВ
Коментари:0
Хидроелектране на Дрини константо раде на унапређењу погонске спремност система, како би на најбољи начин искористи повољне природне ситуације.
У тим случајевима, када падавине иду на руку, максимална спремност система доводи и до раста производње електричне енергије. Све то не би било могуће без максималне посвећености послу, како Управе, како и радника свих сектора, кажу из ХЕ на Дрини.
"Свакодневна посвећеност послу, како менаџмента, тако и радника, а никад не раздвајам ни службе ни секторе, и знам да сваки радник жели све најбоље предузећу. Наш задатак је да објекат ХЕ на Дрини држимо на максимуму јер смо свјесни значаја производње електричне енергије и значаја електричне енергије, како за становништво, тако и за привреду Српске", рекао је директор предузећа „Хидроелектране на Дрини“ Вишеград Недељко Перишић.
Перишић каже да је кључно да је погонска спремност на највишем нивоу како би се искористиле повољне природне ситуације.
"Када имамо повољне природне ситуације, када падавине иду нама у прилог, битно је да је погонска спремност на највишем могућем нивоу како бисмо сву воду позитивно искористили и дошли до стратешко производа", рекао је Перишић.
Он истиче да је одржавање опреме једно од најважнијих питања.
"Од првог дана када смо ступили на дужност трудимо се да држимо контакт са реномираним произвођачима и са партнерима са којима више од три деценије сарађујемо будемо у јако добрим односима. Управа коју предводим је дала себи приоритет у техничком дијелу, првенствено у очувању наше виталне опреме. Наш објекта је објекат са једном од највећих инсталираних капацитета у широј регији. Та опрема је изузетно скупа и врло је лимитирана са произвођачима", појашњава Перишић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
04
09
41
09
25
09
17
09
13
Тренутно на програму