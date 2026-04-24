Више бањалучких улица данас без струје

24.04.2026 08:31

Радник ради на стубу за струју.
Фото: АТВ

Из предузећа „Електрокрајина“ саопштено је да ће због планираних радова на мрежи данас, 24. априла, доћи до прекида у испоруци електричне енергије у више улица и насеља на подручју града.

Према објављеном распореду, искључења су планирана у сљедећим терминима:

Од 09:00 до 14:00 часова:

Без електричне енергије остаће потрошачи у дијеловима сљедећих улица и насеља:

  • Улица Сутурлија
  • Улица Надежде Петровић
  • Насеље Буквалек
  • Насеље Доња Кола
  • Насеље Голеши

Од 09:00 до 14:00 часова (друга група):

У истом временском периоду струје неће бити у дијеловима улица:

  • Краља Александра И Карађорђевића
  • Јовице Савиновића
  • Његошева улица

Из „Електрокрајине“ напомињу да се радови изводе у циљу редовног одржавања мреже и побољшања квалитета снабдијевања, те моле грађане за разумијевање. У случају лоших временских услова, радови ће бити одгођени.

