Предат захтјев за пуштање генерала Младића на лијечење у Србији

24.04.2026 09:41

Фото: You Tube/Televizija M/screenshot

Породица генерала Ратка Младића и његов адвокат Драган Иветић предали су захтјев Механизму за кривичне судове у Хагу за његово хитно пуштање на лијечење у Србији због изузетно тешког здравственог стања, изјавио је генералов син Дарко Младић.

Дарко Младић истиче да Трибунал нема обавезан рок да одлучи по захтјеву, али и да се нада да ће то бити што прије јер је његов отац на самрти, о чему су сагласни сви љекари.

Он је прецизирао да захтјев који је предат јуче садржи извјештај српских љекара који су ове седмице прегледали генерала Младића, љекара УН у притворској јединици у Хагу, као и правне стандарде који би требало да се примјене, те примјере случајева у којима је то већ коришћено.

"Овај захтјев се разликује утолико што је здравствено стање мог оца још горе. Оно је било веома лоше и претходно је, према правним стандардима, требало да буде пуштен. Сада је разлика у томе што су обје стране сагласне да је он на самрти, и УН и домаћи љекари", рекао је Дарко Младић за Срну.

Ако Механизам одобри пуштање генерала Младића на лијечење, његов син очекује да би генерал врло брзо могао да буде смјештен у болницу у Србију.

Он наводи да процедура повратка предвиђа да се организује специјални медицински транспорт, а држава Србија ће да асистира у сваком погледу у организацији повратка.

Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да су и Српска и Србија спремне да дају гаранције у случају да се одобри да генерал Младић настави лијечење у својој земљи.

Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се још више погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.

Већ двије пуне године је у затворској болници, посљедњих годину и по дана је везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу одбија да га пусти на привремено лијечење.

Некадашњи командат Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић је од 2024. године у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом због тешког здравственог стања.

