Предат захтјев за пуштање генерала Младића на лијечење у Србији

Породица генерала Ратка Младића и његов адвокат Драган Иветић предали су захтјев Механизму за кривичне судове у Хагу за његово хитно пуштање на лијечење у Србији због изузетно тешког здравственог стања, изјавио је генералов син Дарко Младић.
Дарко Младић истиче да Трибунал нема обавезан рок да одлучи по захтјеву, али и да се нада да ће то бити што прије јер је његов отац на самрти, о чему су сагласни сви љекари.
Он је прецизирао да захтјев који је предат јуче садржи извјештај српских љекара који су ове седмице прегледали генерала Младића, љекара УН у притворској јединици у Хагу, као и правне стандарде који би требало да се примјене, те примјере случајева у којима је то већ коришћено.
"Овај захтјев се разликује утолико што је здравствено стање мог оца још горе. Оно је било веома лоше и претходно је, према правним стандардима, требало да буде пуштен. Сада је разлика у томе што су обје стране сагласне да је он на самрти, и УН и домаћи љекари", рекао је Дарко Младић за Срну.
Ако Механизам одобри пуштање генерала Младића на лијечење, његов син очекује да би генерал врло брзо могао да буде смјештен у болницу у Србију.
Он наводи да процедура повратка предвиђа да се организује специјални медицински транспорт, а држава Србија ће да асистира у сваком погледу у организацији повратка.
Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да су и Српска и Србија спремне да дају гаранције у случају да се одобри да генерал Младић настави лијечење у својој земљи.
Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се још више погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.
Већ двије пуне године је у затворској болници, посљедњих годину и по дана је везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу одбија да га пусти на привремено лијечење.
Некадашњи командат Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић је од 2024. године у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом због тешког здравственог стања.
Република Српска
43 мин0
Република Српска
13 ч0
Република Српска
14 ч7
Република Српска
14 ч0
Најновије
10
04
09
41
09
25
09
17
09
13
