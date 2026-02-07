Logo
Олово у Варешу затровало и д‌јецу

Аваз

07.02.2026

Фото: Printscreen/Youtube/Mirza Zec

Најновија тестирања показала су да је тровање оловом међу становницима Вареша далеко раширеније него што се страховало.

Трагови тешког метала откривени су код више од 100 људи, не само у насељима Пржићи и Даштанско већ и у самом центру града, наводе из Удружења грађана Фојничани – Маглај.

Први резултати другог круга анализа већ изазивају озбиљан аларм у јавности, упозоравају локални представници.

Радна група

"У другом кругу тестирања учествовало је 109 особа, а сада су стигли први резултати. Према незваничним информацијама, налази су позитивни, али још немамо потпуне податке о тачним вриједностима. Дом здравља ће, у складу са законом, сваког грађанина појединачно обавијестити о резултатима путем породичних тимова", каже Марио Мирчић, предсједник Мјесне заједнице Пржићи.

Додаје да ситуација очигледно није добра, те да забрињава спорост реакције надлежних институција.

"Дом здравља ради свој дио посла и тестиране особе су већ стављене под љекарски надзор", каже Мирчић.

Посебно алармантна је чињеница да је олово потврђено и код д‌јеце.

"Тачна је информација да је олово пронађено и код петеро д‌јеце млађе од шест година. Осим раније тестиране групе од 44 особе, додатно је још девет грађана, у приватном аранжману, урадило налазе, међу којима су и та д‌јеца", наглашава Мирчић.

Након првог потврђеног случаја, формирана је и радна група у организацији Општине Вареш, у којој су представници општине, цивилне заштите, санитарне инспекције, Дома здравља, епидемиолошке службе, компаније ДПМ Метали, те мјесних заједница.

Међу тестиранима је и фра Леон Пендић, жупник Жупе св. Миховила Арканђела у Варешу, који потврђује да су и он и његов колега позитивни на повишене вриједности олова у крви.

Високе вриједности

"Јуче смо добили налазе, и ја и мој колега имамо повишене вриједности олова у крви. Искрено, то нас је изненадило", рекао је фра Пендић.

Фра Пендић упозорава да се, осим олова, нису испитивали други тешки метали попут арсена и живе, што додатно повећава неизвјесност.

Из Удружења грађана Фојничани – Маглај подсјећају да најновији налази потврђују да су код неких особа концентрације олова вишеструко, па чак и десетине пута изнад дозвољених вриједности.

Шта кажу Општина и Дом здравља

Општина Вареш и Дом здравља Вареш огласили су се заједничким саопштењем у којем дематују, како наводе, непровјерене тврдње које су се појавиле у јавности у вези с повећаним концентрацијама олова код становника.

Наглашавају да се све активности проводе искључиво на основу званичних, верификованих података надлежних институција. Истичу да измјерене вриједности у већини случајева не представљају акутно тровање, већ сигнал за додатна испитивања и праћење.

