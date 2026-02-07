Извор:
Аваз
07.02.2026
12:10
Коментари:0
Најновија тестирања показала су да је тровање оловом међу становницима Вареша далеко раширеније него што се страховало.
Трагови тешког метала откривени су код више од 100 људи, не само у насељима Пржићи и Даштанско већ и у самом центру града, наводе из Удружења грађана Фојничани – Маглај.
Први резултати другог круга анализа већ изазивају озбиљан аларм у јавности, упозоравају локални представници.
"У другом кругу тестирања учествовало је 109 особа, а сада су стигли први резултати. Према незваничним информацијама, налази су позитивни, али још немамо потпуне податке о тачним вриједностима. Дом здравља ће, у складу са законом, сваког грађанина појединачно обавијестити о резултатима путем породичних тимова", каже Марио Мирчић, предсједник Мјесне заједнице Пржићи.
Додаје да ситуација очигледно није добра, те да забрињава спорост реакције надлежних институција.
"Дом здравља ради свој дио посла и тестиране особе су већ стављене под љекарски надзор", каже Мирчић.
Посебно алармантна је чињеница да је олово потврђено и код дјеце.
"Тачна је информација да је олово пронађено и код петеро дјеце млађе од шест година. Осим раније тестиране групе од 44 особе, додатно је још девет грађана, у приватном аранжману, урадило налазе, међу којима су и та дјеца", наглашава Мирчић.
Након првог потврђеног случаја, формирана је и радна група у организацији Општине Вареш, у којој су представници општине, цивилне заштите, санитарне инспекције, Дома здравља, епидемиолошке службе, компаније ДПМ Метали, те мјесних заједница.
Међу тестиранима је и фра Леон Пендић, жупник Жупе св. Миховила Арканђела у Варешу, који потврђује да су и он и његов колега позитивни на повишене вриједности олова у крви.
"Јуче смо добили налазе, и ја и мој колега имамо повишене вриједности олова у крви. Искрено, то нас је изненадило", рекао је фра Пендић.
Фра Пендић упозорава да се, осим олова, нису испитивали други тешки метали попут арсена и живе, што додатно повећава неизвјесност.
Из Удружења грађана Фојничани – Маглај подсјећају да најновији налази потврђују да су код неких особа концентрације олова вишеструко, па чак и десетине пута изнад дозвољених вриједности.
Општина Вареш и Дом здравља Вареш огласили су се заједничким саопштењем у којем дематују, како наводе, непровјерене тврдње које су се појавиле у јавности у вези с повећаним концентрацијама олова код становника.
Наглашавају да се све активности проводе искључиво на основу званичних, верификованих података надлежних институција. Истичу да измјерене вриједности у већини случајева не представљају акутно тровање, већ сигнал за додатна испитивања и праћење.
