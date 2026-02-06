Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

Извор:
Из општине Равно саопштено је да ова локална заједница као садашњи укњижени власник и посједник "у цијелости поштује забрану промета национализованим некретнинама", као и да имовину српског православног Манастира у Завали "не користи и не даје у закуп".
Из ове општине наводе да је православни манастир Завала поднио тужбу за враћање национализоване имовине, која је правоснажном пресудом Жупанијског-кантоналног суда Мостар од 11. децембра 2018. године одбијена као неоснована, као и пресудом Врховног суда у Федерацији БиХ /ФБиХ/ од 7. октобра 2021. године.
