Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

Извор:
СРНА
05.02.2026
14:47
"Папирница", са кога се електричном енергијом напаја ужи центар Козарске Дубице, допринијеће стабилнијем и квалитетнијем електроснабдијевању, изјавио је данас начелник ове општине Игор Савковић.
Савковић је данас обишао локацију извођења радова и навео да је ријеч и инвестицији укупне вриједности 350.000 КМ.
Осим санације далековода, биће уређена и асфалтирана пјешачка зона у ужем центру Козарске Дубице, као и припрема инфраструктуре за резервно напајање градског подручја.
"Реализацијом овог пројекта првенствено се жели допринијети сигурности грађана, а осим тога и квалитетнијем снабдијевању електричном енергијом", изјавио је Савковић новинарима.
Он је напоменуо да далековод "Папирница" представља главно напајање Црпне станице.
"То овај пројекат, с обзиром на све израженије опасности од поплава, сврстава међу пројекте највишег приоритета за нашу општину", нагласио је Савковић.
