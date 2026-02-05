Logo
Large banner

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

Извор:

СРНА

05.02.2026

14:47

Коментари:

0
Санирање далековода
Фото: Општина Козарска Дубица

"Папирница", са кога се електричном енергијом напаја ужи центар Козарске Дубице, допринијеће стабилнијем и квалитетнијем електроснабдијевању, изјавио је данас начелник ове општине Игор Савковић.

Савковић је данас обишао локацију извођења радова и навео да је ријеч и инвестицији укупне вриједности 350.000 КМ.

Осим санације далековода, биће уређена и асфалтирана пјешачка зона у ужем центру Козарске Дубице, као и припрема инфраструктуре за резервно напајање градског подручја.

"Реализацијом овог пројекта првенствено се жели допринијети сигурности грађана, а осим тога и квалитетнијем снабдијевању електричном енергијом", изјавио је Савковић новинарима.

Он је напоменуо да далековод "Папирница" представља главно напајање Црпне станице.

"То овај пројекат, с обзиром на све израженије опасности од поплава, сврстава међу пројекте највишег приоритета за нашу општину", нагласио је Савковић.

Подијели:

Таг:

Kozarska Dubica

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Грађанима упућена два упозорења: Опрез неопходан

Градови и општине

Грађанима упућена два упозорења: Опрез неопходан

9 ч

0
Радови-Лопаре

Градови и општине

Лопаре: Радови на реконструкцији електромреже одвијају се планираном динамиком

9 ч

0
Игор Додик у Берковићима

Градови и општине

Игор Додик и Срђан Амиџић обрадовали малишане: Олакшан превоз ученицима у Берковићима

1 д

0
Нови Град добија аутоматску хидрометеоролошку станицу

Градови и општине

Нови Град добија аутоматску хидрометеоролошку станицу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Иран заплијенио два брода у Персијском заливу

18

47

Порука сестара које су се убиле леди крв у жилама: Отац им одузео телефоне, пријетиле му смрћу па скочиле са зграде

18

37

Језива трагедија у Италији: Угушили се родитељи и двоје дјеце

18

25

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

18

18

Делегација Српске са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner