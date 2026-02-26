Ухапшене васпитачице осумњичене да су малтретирале дјечака у вртићу!

26.02.2026
14:42
Коментари:0
Ухапшене су васпитачице вртића "Бамбини" из Хаџића које су осумњичене да су извршиле психичко злостављање петогодишњег дјетета, сазнаје портал Кликс.
Након давања исказа, директор вртића Амел Тахировић (49) је пуштен, пише Кликс.
Полицијски службеници Полицијских управа Хаџићи и Трново данас су, по налогу тужиоца, ухапсили васпитачице, које су иначе и сестре, А. Х. (25) и А. Х. (27) због основа сумње да су починиле кривична дјела "психичко насиље", "запуштање или злостављање дјетета", те "лака тјелесна повреда у саизвршитељству".
Директор вртића је приведен због постојања основа сумње да је починио кривична дјела "непријављивање кривичног дјела или учинитеља", "давање лажног исказа" и "запуштање или злостављање дјетета".
Тахировић је након криминалистичке обраде и испитивања, по налогу тужиоца, отпуштен из службених просторија, док ће двије осумњичене бити предате у надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.
Из Тужилаштва Кантона Сарајево је потврђено да је донесена наредба о спровођењу истраге против васпитачица због кривичних дјела "психичко насиље", "запуштања или злостављања дјетета" и "лака тјелесна повреда", а против одговорне особе предшколске установе вртића "Бамбини" због кривичног дјела "непријављивање кривичног дјела" и "давање лажног исказа".
- Истрага је у току. Будући да је оштећено дијете, због Закона о поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, не можемо давати више информација - казали су из Тужилаштва КС.
Овај случај је изазвао велику пажњу јавности након обраћања оца дјетета.
Суд је издао наредбу за изузимање снимака тек након десет дана од отварања истраге.
Налаз КЦУС-а потврђује да је дијете задобило тјелесне повреде након што је једна од пријављених васпитачица дијете угурала у хранилицу која је била мала за дјечака, а затим наводно позвала другу дјецу да се дјечаку изругују. Родитељи тврде да се на њима види психичко и физичко злостављање.
Према незваничним информацијама, васпитачица је подстицала другу дјецу из те одгојне групе да вријеђају и исмијавају дјечака, док је он вриштао.
(Кликс)
Бања Лука
5 д0
Бања Лука
1 седм2
Градови и општине
3 мј1
Република Српска
3 мј0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
34
16
30
16
25
16
16
16
15
Тренутно на програму