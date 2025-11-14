Logo
Минић: Васпитачи ће увијек имати моју подршку

Минић: Васпитачи ће увијек имати моју подршку
Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је данас у Бијељини, гдје је присуствовао отварању Четвртих сусрета васпитача и стручних сарадника Српске, да Влада Српске цијени њихов рад и да ће увијек имати његову подршку.

''Хвала вам што сваког дана бринете о нашој дјеци, што их учите, подстичете да расту, истражују и стварају. Ваш рад оставља траг за цијели живот и ви сте један од темеља наше будућности'', написао је Минић на Иксу.

Четврти сусрети васпитача и стручних сарадника Републике Српске окупили су око 200 васпитача и стручних сарадника из Републике Српске, Србије и Црне Горе.

Саво Минић

