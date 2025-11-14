Каран: Избори прилика да Српска порази Шмита

Извор:
Кандидат СНСД-а на предстојећим пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синиша Каран изјавио је на Хан Пијеску да је 23. новембар прилика да Српска порази Кристијана Шмита.
"Ово је референдум за оквир нашег живота, гласом за мене, гласате за Републику Српску и за то да нико не одлучује за вас", поручио је Каран у разговору са грађанима, истичући да Срба тамо гдје немају своју државу или више нема или су национална мањина.
Он је навео је да СНСД све што ради, ради за Републику Српску и њене младе, те да је глас за њега, глас за очување Српске.
Каран је рекао да је прва асоцијација на Хан Пијесак херојство, јер је овај град дао много у протеклом рату.
"Република Српска је створена у миру, али смо морали да је бранимо у рату, и ту се угледа херојство Хан Пијеска. А сада имате прилику да гласате у миру и одлучите јесмо ли за окупатора Шмита или за Републику Српску. Ово је прилика да задате посљедњи ударац окупатору Шмиту", нагласио је Каран и позвао на јединство како би Српска била сачувана.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да Срби морају истрајати јер ће, ако сада попусте, изгубити слободу.
Додик је позвао грађане да на предстојећим изборима гласају за Карана, те упозорио да сви они који то не учине морају бити свјесни да је то глас за Шмита и Сарајево.
"Мени су судили зато што не поштујем њемачког окупатора, јер смо му се супротставили и нисмо дозволили да нас уништи! Преко мене су хтјели да униште вас. Ови избори су ваша прилика да уништите Шмита", поручио је Додик током разговора са грађанима.
Додик је рекао да је изабрао да се супротстави Шмитовим покушајима јер је борац који ће све вријеме бити са српским народом и подржавати његов опстанак.
"Могао сам да то прихватим и да ћутим као Младен Иванић и многи други, али ја сам се борио и слушао народ који жели да опстане. Зато су ови избори референдум", нагласио је Додик.
Потпредсједник СНСД-а Радован Вишковић рекао је да Републици Српској нису требали предстојећи изборни, али је Српска била на њих приморана јер се Срби, нажалост, нису могли бити јединствени око најважнијих питања.
Према његовим ријечима, СНСД је желио да се покаже јединствен став и да Република Српска има свог предсједника, али опозиција хтјела да иде са Сарајевом.
"Зато ми нисмо то могли допустити и зато вас молим да изађете на изборе и дате подршку Карану који је са нама од настанка Српске", поручио је Вишковић.
Начелник Хан Пијеска Слободан Ђурић рекао је да ова општина већ види корист од Ски-центра Игришта у шта је новац уложила Влада Републике Српске, а да је велика ствар која може покренути крај читав крај гасификација.
"Све ће то омогућити квалитетнији живот грађана Хан Пијеска и привући инвеститоре", истакао је Ђурић и додао да оволику подршку и инвестиције овај град није имао од деведесетих година прошлог вијека.
Због свега тога, додао је Ђурић, потребно је да предсједнички кандидат СНСД-а оствари историјску побједу на овим изборима.
