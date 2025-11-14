Одата почаст жртвама усташког покоља у Јеловцима

Извор:
СРНА
14.11.2025
13:11
Код спомен-обиљежја у Јеловцима код Пала данас је служен парастос и одата почаст за 173 цивилне жртве из овог и околних села, међу којима 63 дјеце млађе од 14 године, које су усташе звјерски убиле прије 82 године.
Почаст српским цивилима одата је на мјесту изградње споменика жртвама усташког терора у Јеловцима.
Потомак страдалих у овом селу Којо Вучићевић рекао је Срни да је у селу Јеловци на данашњи дан и 15. новембра убијено 127 становника, а њих 46 из околних села Јокића брда, Градца, Крачула и Прутина, чија имена се налазе на споменику.
"Становници Јеловаца одлучили су да у центру села подигну споменик за све жртве које су на веома свиреп начин убијале усташке власти Независне Државе Хрватске. Уз помоћ паљанске Борачке органиазције, општине Пале и града Источно Сарајево привели смо крају изградњу споменика - 85 одсто је урађено, па се наредне године очекује његов завршетак", истакао је Вучићевић, који је члан Иницијативног одбор за изградњу споменика у Јеловцима.
Вучићевић подсјећа да је 60 одсто породица у Јеловцима побијено, највише нејачи, жена, да је његовом оцу убијено троје дјеце, мајка и супруга, а да је он дијете из очевог другог брака.
Према његовим ријечима, сваке године ће обиљежавати овај датум, а у плану је да млади из школа долазе на часове историје који би били одржавани код овог споменика, да сазнали шта се тачно десило 1943. године.
"Нећемо никада заборавити нити опростити овај злочин", поручио је Вучићевић.
Наставник историје у Основној школи "Мокро" Ненад Томовић рекао је да већ три године ученици и наставници ове али и друге двије паљанске школе заједно са Борачком организацијом учествују у програму сјећања на страдање цивилних жртава усташког терора у новембру 1943. године.
Томовић који је и члан комисије за његовање културе, сјећања и памћења у Борачкој организацији Пале додаје да је спомен-обиљежје подигнуто у част 173 цивила који нису били никоме војна пријетња него су припадали својој етничкој групи - српској, а побиле су их усташке јединице које су биле сарадници окупатора.
