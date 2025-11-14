Logo
Минић: Сајам показује да Република Српска има производе које извози

СРНА

14.11.2025

12:13

Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да су излагачи на Семберском сајму меса и амбасадори Републике Српске и да није ријеч само о манифестацији, него и о томе да Српска има производе које извози.

Минић је рекао да треба имати у виду да су овдје многи излагачи који крећу од самог почетка, односно од обраде пољопривредног земљишта, узгоја стоке, прераде меса и даље.

"Ово је оно што нам треба, ово је снага Републике Српске, да производимо здраву храну у властитим капацитетима и да је она квалитетна", изјавио је Минић новинарима уочи отварања Сајма у Дворовима код Бијељине.

Минић је рекао да је са великом задовољством прихватио да дође на Сајам меса у Семберији, подсјећајући да је овдје долазио и када су била тешка времена и појава афричке куге свиња.

"Желим да кажем са поносом да смо тада као министар и Влада Републике Српске одрадили све изузетно професионално и о томе да су владине мјере биле одговарајуће говоре подаци да данас у тову имамо 9.000 више свиња и 1.000 бикова више", навео је Минић.

Он је додао да је Семберија највећа житница Републике Српске, али да је исто тако и сточни фонд овдје највећи.

"Све оно што је урађено говори у прилог да не само да смо зановили сточни фонд када је ријеч о свињогојству, него смо га и подигли, јер има највише премирања у односу на све протекле године", рекао је Минић.

Минић је истакао да је само у задње три године уложено више од 170 милиона у ову област, када је ријеч о сточарству, а само у Семберији више од 40 милиона.

Он сматра да су ова улагања изузетно корисна и да имају ефекат.

"Само сточарство и прерада која је овдје у Семберији данас видљива показује да Република Српска има производе којима може парирати и у региону, да имамо сировину, да имамо могућности", нагласио је Минић.

Он је изразио наду да ће Семберија из године у годину моћи да покаже све боље резултате и све већи квалитет.

"Није ријеч само о манифестацији, него и о томе да имамо производе који се извозе ван Републике Српске", навео је Минић.

У Бијељини данас почиње отворен Семберски сајам меса, који ће девети пут окупити бројне излагаче из БиХ, Србије, Хрватске и Црне Горе.

Саво Минић

