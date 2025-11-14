Logo
Large banner

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

Извор:

Крстарица

14.11.2025

12:04

Коментари:

0
Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама
Фото: Unsplash

Дуго сте чекали, али сада је готово. За три хороскопска знака, финансијска црна рупа се затвара, а врата обиља отварају се широм, и то већ до краја овог месеца.

Период тешке борбе, одрицања и бриге око дугова је иза вас. Астролози предвиђају екстремну финансијску срећу која ће вам омогућити не само да измирите све обавезе, већ и да се коначно почнете „купати у парама“.

Ево која три знака чекају невјероватне промене.

Ован

Овнови су радили марљиво и стрпљиво, а сада је космос одлучио да их награди за уложени труд из прошлости. Јупитер, планета среће, прави моћан аспект који доноси неочекивану наплату. Коначно ћете ставити тачку на кредите и дуговања! Не само то, већ стиже уплата довољна да се реши највећи терет. Велики пројекат, на којем сте тајно радили, добија зелено свјетло и претвара се у сталан и снажан извор прихода. Вријеме је за промјену стана или неки велики шопинг.

Вага

Ваге се рјешавају финансијског притиска уз помоћ срећних околности на које нису могле да утичу. Њихова природна привлачност и харизма сада су усмјерене на магнетизовање новца. Могућа је мања награда у играма на срећу, али је вероватнији изненадни поврат старог дуга за који сте мислили да је изгубљен. Ваге се ослобађају токсичних финансијских веза. Нови пословни партнер или инвестиција доноси прилив који их чини екстремно богатим до почетка сљедећег месеца.

Рак

Ракови су мајстори чувања, али сада је вријеме да направе храбар финансијски потез који ће им се вишеструко исплатити. Очекује их унапређење и финансијска стабилност коју су дуго чекали. Промоција на послу или повишица која је одавно заслужена стиже у правом тренутку и покрива све мање финансијске рупе. Новац не само да решава дугове, већ вам омогућава да паметно инвестирате у некретнину или посао који ће вам осигурати мирну будућност без стреса, пише Крстарица.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Олупина Титаника

Економија

Џепни сат путника "Титаника" процијењен на милион фунти

4 ч

0
Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке

Србија

Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке

4 ч

0
Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице

Хроника

Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице

4 ч

0
Орбан: Припрема за мировни самит Русије и САД у пуном јеку

Свијет

Орбан: Припрема за мировни самит Русије и САД у пуном јеку

4 ч

0

Више из рубрике

Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За ова три знака слиједи период среће и напретка у свим пољима

6 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ови знакови су најнеспретнији у Зодијаку

6 ч

0
Човјек у смећу пронашао старе слике, шокирао се када је схватио колико вриједе

Занимљивости

Човјек у смећу пронашао старе слике, шокирао се када је схватио колико вриједе

7 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде поручују данас?

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

35

Ево који износ иде за обнову стамбене зграде у Власеници

16

24

УН покреће истрагу због масовних убистава у Судану

16

23

Њемачка: Смањена пријетња од "Банде чекића"

16

22

Минић: Васпитачи ће увијек имати моју подршку

16

16

Јапанка се "удала" за мушкарца којег је направила вјештачка интелигенција?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner