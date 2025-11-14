Logo
Шта нам звијезде поручују данас?

14.11.2025

08:00

horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Шта нам звијезде поручују данас.

Ован

Бићете пуни енергије, али вас нечија неорганизованост може успорити. Заузети могу ући у расправу о старим темама, а слободни привлаче особу с којом дијеле слична размишљања. Вишак адреналина усмјерите на кретање.

Бик

Усмјерени сте на циљеве и добро напредујете ако избјегнете расправе. Заузети могу разговором доћи до помирења, а слободни откривају да се неко већ дуже труди око њих. Могућа је напетост у врату и раменима.

Близанци

Имате добре идеје, али их јасније изразите да не дође до забуне. Заузети осјећају потребу за миром, а слободни могу добити поруку од особе коју нису очекивали. Одморите ум промјеном окружења.

Рак

Вријеме је за искрен разговор у тиму без пребацивања. Заузети осјећају дубљу блискост с партнером, а слободне привлачи особа смирене и топле природе. Чувајте стомак и једите лагано.

Лав

Промјене у плану траже прилагодљивост и стрпљење. Заузети желе изненадити партнера нечим лијепим, а слободни лако привлаче пажњу харизмом. Добар је дан за физичку активност.

Дјевица

Иако све иде спорије, пажња на детаље доноси предност. Заузети треба да избјегавају критике, а слободни могу упасти у спонтан флерт. Могућа је нервоза, покушајте да се опустите.

Вага

Нејасна ситуација тражи стрпљење и одлагање одлука. Заузети настоје пронаћи равнотежу у комуникацији, а слободни су изненађени пажњом особе из окружења. Недостаје вам сна и одмора.

Шкорпија

Интуитивно препознајете ко вам је савезник и користите то мудро. Заузети осјећају дубоку повезаност и потребу за искреношћу, а слободни могу доживјети необично познанство које буди јаке емоције. Пријаће вам мир и опуштање.

Стријелац

Могуће су забуне у комуникацији, па одложите веће разговоре. Заузети треба да пазе шта говоре, а слободни лако привлаче пажњу али нека не откривају све одмах. Одморите и спавајте дуже.

Јарац

Стрпљење вам доноси рјешење старог проблема. Заузети показују партнеру захвалност, а слободни могу доживјети пријатно изненађење. Боравак у природи ће вам пријати.

Водолија

Промјене у плановима ће се показати корисним ако останете позитивни. Заузети имају прилику да освјеже однос, а слободни започињу занимљив разговор који може постати више од тога. Пијте више течности и одморите.

Рибе

Иако сте уморни, можете ријешити стари неспоразум ако слиједите интуицију. Заузети траже подршку у разумијевању, а слободни могу доживјети сусрет који буди старе емоције. Регулишите сан и избјегавајте касне оброке.

Хороскоп

астрологија

