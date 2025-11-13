Вјероватно се само једна дјевојчица у цијелом региону зове овако

Извор:
Агенције
13.11.2025
14:51
Коментари:0
Родитељи у Србији све чешће дјеци дају модерна и кратка имена, попут Миа, Ива, Уна или Вид, док се многи враћају и старим именима попут Арсенија, Гаврила, Деспот и Василије.
У мору разних имена са различитом симболиком, понекад је родитељима тешко да изаберу оно које им се највише допада, посебно ако желе да то не буде учестало име.
Економија
Креће исплата 51.000.000 КМ грађанима Српске
Породица Симоновић је у томе успјела јер се њихова кћерка зове потпуно другачије, а можда је и једина у земљи са таквим именом. Она је најстарије дијете у својој породици, а њено име је Србија.
"Некада су биле популарне Ане, Љиљане, Марине, па су некад биле популарне Славице, Љубице, Мирјане, тако да сваког чуда три дана доста. Ако се вратимо мало у прошлост да поразговарамо о старословенским именима која су се давала дјеци на овим просторима, онда бисмо имали Страхорада. Тако да би то било много чудније него Србија", рекла је дјевојчицина мама Ана Симоновић за емисију "150 минута" прије неколико година.
"Мислим да само име јача и карактер и вољу", објаснила је Србија.
Наука и технологија
Појавио се опасни отровни црв: Не треба га уопште покушати убити
Како је навела, често се догоди да на такмичењима има ситуацију када њено име не напишу на дипломи, не прозову је, а на међународним такмичењима мисле да је на папирима написано име државе.
Србија није једина са уникатним именом у својој породици, она има два брата и двије сестре, а када се наброје њихова имена заједно, заиста је немогуће да их заборавите. Србија је најстарија кћерка, њена сестра се зове Слобода, браћа Милош и Обилић, а најмлађа сестра Круна.
"Мислим да су ми дјеца јака као што су им и имена јака. Слобода је прелијепо име, Милош носи име по дједу, Обилић по Милошу Обилићу, а Круна имамо доста", објаснила је мама Ана.
Најновије
Најчитаније
16
09
16
03
16
02
15
59
15
54
Тренутно на програму