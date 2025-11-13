Logo
Large banner

Вјероватно се само једна дјевојчица у цијелом региону зове овако

Извор:

Агенције

13.11.2025

14:51

Коментари:

0
Вјероватно се само једна дјевојчица у цијелом региону зове овако
Фото: Pixabay

Родитељи у Србији све чешће дјеци дају модерна и кратка имена, попут Миа, Ива, Уна или Вид, док се многи враћају и старим именима попут Арсенија, Гаврила, Деспот и Василије.

У мору разних имена са различитом симболиком, понекад је родитељима тешко да изаберу оно које им се највише допада, посебно ако желе да то не буде учестало име.

илу-новац-12112025

Економија

Креће исплата 51.000.000 КМ грађанима Српске

Породица Симоновић је у томе успјела јер се њихова кћерка зове потпуно другачије, а можда је и једина у земљи са таквим именом. Она је најстарије дијете у својој породици, а њено име је Србија.

"Некада су биле популарне Ане, Љиљане, Марине, па су некад биле популарне Славице, Љубице, Мирјане, тако да сваког чуда три дана доста. Ако се вратимо мало у прошлост да поразговарамо о старословенским именима која су се давала дјеци на овим просторима, онда бисмо имали Страхорада. Тако да би то било много чудније него Србија", рекла је дјевојчицина мама Ана Симоновић за емисију "150 минута" прије неколико година.

"Мислим да само име јача и карактер и вољу", објаснила је Србија.

Чекићасти пљоснати црв

Наука и технологија

Појавио се опасни отровни црв: Не треба га уопште покушати убити

Како је навела, често се догоди да на такмичењима има ситуацију када њено име не напишу на дипломи, не прозову је, а на међународним такмичењима мисле да је на папирима написано име државе.

Србија није једина са уникатним именом у својој породици, она има два брата и двије сестре, а када се наброје њихова имена заједно, заиста је немогуће да их заборавите. Србија је најстарија кћерка, њена сестра се зове Слобода, браћа Милош и Обилић, а најмлађа сестра Круна.

"Мислим да су ми дјеца јака као што су им и имена јака. Слобода је прелијепо име, Милош носи име по дједу, Обилић по Милошу Обилићу, а Круна имамо доста", објаснила је мама Ана.

Подијели:

Таг:

imena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Zagreb Hrvatska

Регион

Огласила се директорка школе о тучи у Загребу

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Трагедија у БиХ: Мушкарац се објесио

1 ч

0
За колико ће бити повећане пензије у Српској

Економија

За колико ће бити повећане пензије у Српској

1 ч

2
Авион принудно слетио због дојаве о бомби: Хитно евакуисани путници

Свијет

Авион принудно слетио због дојаве о бомби: Хитно евакуисани путници

1 ч

0

Више из рубрике

"Бамби у куповини": Срна залутала у продавницу

Занимљивости

"Бамби у куповини": Срна залутала у продавницу

2 ч

0
Три хороскопска знака позната по својој дволичности

Занимљивости

Три хороскопска знака позната по својој дволичности

2 ч

0
Ова 3 знака обогатиће се на играма на срећу

Занимљивости

Ова 3 знака обогатиће се на играма на срећу

3 ч

0
Ова четири знака су на најјачем удару ретроградног Меркура: Чувајте се!

Занимљивости

Ова четири знака су на најјачем удару ретроградног Меркура: Чувајте се!

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

16

03

У Риму изложена чувена Библија

16

02

Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

15

59

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

15

54

Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner