Креће исплата 51.000.000 КМ грађанима Српске

13.11.2025
14:40
Коментари:0
Министарство финансија Републике Српске информише јавност да ће сутра у Републици Српској бити исплаћене мјесечне накнаде корисницима из области борачко-инвалидске заштите, као и корисницима социјалних давања у Републици Српској, у укупном износу 51.000.000 КМ.
Исплатом ће бити обухваћене и вишечлане породице из категорија четири плус које су право на мјесечну накнаду стекле на основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце.
Министарство финансија ће сутра исплатити и средства општинама и градовима у Републици Српској потребна по основу октобарске накнаде за туђу његу и помоћ.
