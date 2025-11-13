Logo
Креће исплата 51.000.000 КМ грађанима Српске

13.11.2025

14:40

Креће исплата 51.000.000 КМ грађанима Српске
Министарство финансија Републике Српске информише јавност да ће сутра у Републици Српској бити исплаћене мјесечне накнаде корисницима из области борачко-инвалидске заштите, као и корисницима социјалних давања у Републици Српској, у укупном износу 51.000.000 КМ.

Исплатом ће бити обухваћене и вишечлане породице из категорија четири плус које су право на мјесечну накнаду стекле на основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце.

Сједница Владе

Република Српска

Ђокић: Предузећа имају рок 15 дана

Министарство финансија ће сутра исплатити и средства општинама и градовима у Републици Српској потребна по основу октобарске накнаде за туђу његу и помоћ.

Министарство финансија

isplata

