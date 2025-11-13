За колико ће бити повећане пензије у Српској

Аутор:Стеван Лулић
13.11.2025
14:15
Коментари:2
Пензионери у Републици Српској добиће од нове године редовно повећање примања, најавили су још раније републички званичници.
Колико ће то повећање износити зависи од два фактора - просјечне плате и инфлације.
Ауто-мото
Нова правила за возаче: Нису више довољна само упаљена предња свјетла
То значи да ће, уколико до краја године не буде драстичних промјена, пензије у Српској од јануара бити повећане за око 6,50 одсто. На примјер, ако узмемо у обзир просјечну пензију, која тренутно износи 652,63 КМ, она ће бити повећана за око 40 конвертибилних марака.
Повећање пензија утврђује се по законом регулисаној формули.
Према тој формули, проценат повећања обрачунава се тако што се сабере проценат промјене просјечне нето плате и проценат промјене потрошачких цијена на годишњем нивоу у Српској у претходној години. Добијени број се потом подијели са 2, а добијени број представља проценат усклађивања пензија.
Фудбал
Утакмица Енглеска - Србија: Ево гдје има пренос
У овом случају, укупна просјечна плате у Српској за период од јануара до септембра ове године износи око 1.515 марака, док је просјечна плата у 2024. години износила 1.404 марке. То значи да је просјечна плата повећана за 7,91 одсто у односу на прошлу годину.
Када је ријеч о инфлацији, она је у односу на септембар 2024. повећана за 4,4 одсто, наводи Републички завод за статистику.
Збиром ова два броја добијамо 12,31 што дијелимо са два и добијамо 6,155 и управо та цифра представља проценат повећања пензија.
Најновије
Најчитаније
16
09
16
03
16
02
15
59
15
54
Тренутно на програму