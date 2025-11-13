Љубо Нинковић саслушан у Тужилаштву

Извор:
13.11.2025
13:48
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић саслушан је данас у Окружном јавном тужилаштву у својству свједока поводом информација које је раније изнио у вези са прибављањем дозвола за изградњу стамбено-пословних објеката у Бањалуци.
Нинковић је истакао да је изнио све информације које посједује, те да је важно да се свака сумња у незаконито поступање испита у оквиру надлежних институција.
"Искрено се надам да ће чињенице које сам изнио, као предсједник законодавног органа у Граду Бањалука, бити довољне да се покрене детаљна истрага, те да ће надлежни прикупити све потребне доказе како би одговорни за могуће незаконите радње били адекватно кажњени", нагласио је Нинковић.
Он је навео да је на овај начин испунио своју дужност као предсједник Скупштине града, дијелећи са надлежним све информације које су ми биле доступне, саопштено је из Скупштине Града Бањалука.
"Не желим да сносим одговорност за бројне могуће незаконитости које се догађају у Бањалуци, а о којима сам на вријеме обавијестио и јавност и институције", рекао је Нинковић.
