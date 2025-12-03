Отац убијеног Матеје завршио на психијатрији, па добио тумор

Извор:
Информер
03.12.2025
22:44
Матеја Ђорђевић настрадао је 8. октобра на путу Пожаревац–Петровац на Млави, код мјеста Црљенац, када га је једно возило након судара са другим ударио док је стајао на аутобуској станици. Његов отац Мирослав се након трагедије тешко разболио.
Мјештане овог села, али и читаву јавност, додатно је узнемирила чињеница да су учесници несреће покушали да скрију тијело Матеје Ђорђевића и одвукли га у шипражје поред пута.
"То се догодило осмог октобра док сам био на послу. Он је кренуо на посао и имам свједоке да је он био на станици, чекао је аутобус. Радио је преко омладинске задруге као малољетник, фалило му је мјесец дана до пунољетства. Супруга му је прије посла направила доручак и он је кренуо на посао", каже Мирослави додаје да познаје особе које су усмртиле његовог сина.
Излазио је са спроденог пута пуном брзином и ударио у његовог сина, а касније и тврдио да син уопште није био на станици.
"Истрага је у току. Дечко је ухапшен и у притвору је, а мој адвокат ће провјерити и зашто је други осумњичени пуштен. Он је погинуо у 11.10, завршили су увиђај, истрага се завршила после пола сата. Остали су отац и рођени брат ухапшеног дјечка који је убио мог сина, који је возио BMW. Чуо сам да су се прикључили неки његови другови касније. Тражили су четврти точак од BMW, а ми смо га нашли тек километар даље од несреће, два дана након несреће. Они никако нису могли да га нађу.Ту гдје је возач тражио точак, нашао је тијело поред грмља једне мале шуме", каже отац погинулог.
Он додаје да вјерује да су за премјештање тијела управо они криви, а издат је и налог за утврђивање од стране јавног тужиоца, како би се утврдило да ли је тијело заиста премјештано.
"Немогуће је од мјеста ударца да буде тијело више од 100 метара даље, и то баш у жбуњу сакривено. По мом и адвокатовом мишљењу, као и јавног тужиоца, сматра се да је тијело помјерано. Приликом саобраћајне несреће и било ког ударца тијело остане на аутомобилу или приликом велике брзине тијело оде иза аутомобила. То ми је објашњено на суђењу. И даље не знам зашто је он на слободи и кући је, можда је због година јер има преко 80 година."
Објашњава да се тврди да је једна особа била у аутомобилу приликом несреће, па додаје и да је аутомобил био потпуно уништен:
"Њему је био повријеђен само прст на руци. Он је кренуо ка Дому здравља. Послије га је сиви Голф преузео и возио док се нису сусрели са Хитном помоћи. По неким изворима ми је потврђено да је мој син убијен на лицу мјеста."
Несрећни отац је након трагедије био на психијатријском лијечењу, а онда му је откривен тумор.
"Највише успијевамо да се боримо са овим помоћу лијекова. Ја сам скоро мјесец дана био на психијатрији, јако сам тешко ово поднио. Проширио ми се неки осип на глави и почела је кожа да ми се перута. Сумњали су на масно ткиво, то је онда кренуло да се шири, на крају није опште масно ткиво већ тумор", каже он и додаје да пије јаку терапију која га "искључи":
Непрестано му се спава, не смије да брзо устаје или вози због 13 различитих лијекова које је добио на психијатрији.
"Живот нам је променио из коријена. Све то кошта, он је дечко који је зарађивао за своју кућу, помагао је финансијски, све што је зарадио је желио да уложи у кућу", каже Ђорђевић.
Овај отац додаје да је његов син био месар, те је знао и помагао једном од учесника несреће, па је одлазио и клао њихове свиње.
"Долазио је и кући са тим дједом, мљео му месо за кобасице. Он је радио свој посао, а дједа му плати. Мој кум је присуствовао када је отац дјечака који ми је убио сина рекао "да је мом сину нешто фалило, ја бих се убио на лицу мјеста", пише Информер.
