Трагичан крај потраге: Пронађено тијело несталог младића

03.12.2025
22:26
Двадесетогодишњи младић пронађен је у сриједу, 3. децембра, мртав у близини напуштеног силоса некадашње фабрике сточне хране у Брчком.
Полиција Брчко дистрикта БиХ под надзором дежурног тужиоца обавља увиђај на лицу мјеста.
Из Полиције Брчко дистрикта БиХ потврђено је да се ради о младићу чији је нестанак пријављен раније током дана.
"Полицији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине је дана 3.12.2025. године у 14.50 сати пријављен нестанак мушког лица рођеног 2005. године. Полицијски службеници су, поступајући по наведеној пријави, предузели радње трагања за наведеним лицем, те у близини силоса у Брчком пронашли беживотно тијело мушкарца и утврдили да се ради о лицу чији је нестанак пријављен. Тренутно се утврђују све околности догађаја", изјавила је Џевида Хукићевић, портпарол Полиције Брчко дистрикта, преноси БН ТВ.
За сада није познато да ли се ради о несрећи, самоубиству или евентуалном кривичном дјелу.
Више информација очекује се након завршетка истраге и налаза обдукције, која ће бити обављена у градској мртвачници гдје је тијело превезено.
Полиција наставља рад на утврђивању свих чињеница везаних за овај трагични догађај.
