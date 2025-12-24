Зимске инфекције дјелују безазлено, али могу да постану озбиљне

Извор:
Мислите да је прехлада безазлена? Неке честе сезонске инфекције могу да прерасту у озбиљне здравствене проблеме ако се занемаре.
Зиму често прате кијавица, бол у грлу и кашаљ, тегобе које се доживљавају као пролазне сезонске непријатности. Ипак, љекари упозоравају да поједине зимске инфекције, иако у почетку дјелују безначајно, могу непримјетно да се развију у озбиљне здравствене проблеме уколико се не препознају на време или се лијече адекватно.
Разумијевање ових ризика и правовремена реакција често праве разлику између брзог опоравка и дуготрајне болести.
"Хладно вријеме, ослабљен имунитет, боравак у затвореним просторима са много људи и мањи унос течности током зиме погодују томе да се инфекције брже погоршавају" наводи докторка Брунда М. С., виши консултант интерне медицине у болници "Aster CMI Hospital" у Бангалору и разјашњава на шта би требало обратити пажњу.
Прехлада је вјероватно најпотцењенија болест током зиме. Иако већина прехлада пролази сама од себе, запушен нос или бол у пределу лица могу да указују на упалу синуса. У неким случајевима, ако се прехлада занемари, може да доведе до упале уха, нарочито код дјеце, или да изазове нападе астме и код дјеце и код одраслих. Оно што почне као цурење носа може непримјетно да прерасте у недјеље нелагодности и компликација.
Често постоји склоност да се бол у грлу припише хладном ваздуху или напрезању гласних жица. Међутим, докторка Брунда упозорава да су неки болови у грлу изазвани стрептококним бактеријама.
Ако се стрептококна ангина не лијечи, може да доведе до високе температуре и болова у зглобовима, али и до ријетких, озбиљних компликација на срцу (зглобовима, мозгу, кожи), попут реуматске грознице. Дуготрајан бол у грлу, повишена температура или отежано гутање никада не би требало да се игноришу.
Типични симптоми грипа подсјећају на прехладу и укључују болове у телу, температуру и изражену малаксалост. Ипак, стање може врло брзо да се погорша.
"Грип често почиње као прехлада, али може да доведе до упале плућа, дехидратације или проблема са дисањем. Ово се посебно односи на особе старије од 65 година, труднице и оне са ослабљеним имунитетом. Рано постављање дијагнозе и довољно одмора помажу да се избјегне хоспитализација", наглашава др Брунда.
Упоран зимски кашаљ лако се занемарује, али може да представља рани знак бронхитиса или инфекције доњих дисајних путева. Недовољно одмора или одлагање терапије могу да доведу до озбиљних плућних инфекција. Хладан ваздух додатно иритира дисајне путеве, због чега су плућа током зимских месеци подложнија инфекцијама.
Инфекције уринарног тракта нису проблем само љети. Током зиме људи често пију мање воде, што повећава ризик. Благо пецкање приликом мокрења може да дјелује подношљиво, али ако се занемари, инфекција се може проширити на бубреге, уз појаву температуре, болова у леђима и додатних компликација.
Сув ваздух током зиме често доводи до пуцања коже, чиме се стварају "улазна врата" за бактерије и гљивице. Мање кожне инфекције могу брзо да се погоршају када је заштитна баријера коже нарушена, нарочито код особа са дијабетесом или ослабљеним имунитетом.
"Правовремена медицинска помоћ спречава компликације и чини да зимске инфекције не постану опасне. Брига о здрављу током зиме подразумева и пажљиво праћење симптома који се погоршавају, довољан унос течности, одржавање хигијене и благовремено саветовање са љекаром", истиче др Брунда, преноси Курир.
