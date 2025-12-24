Путујете кроз Словенију - издато је важно упозорење

Извор:
АТВ
24.12.2025
12:49
Коментари:0
Возачима који путују кроз Словенију упућен је апел на максималан опрез због зимских услова на путевима.
На већем дијелу путне мреже присутни су снијег и бљузга, цесте су изузетно клизаве.
Хроника
Одузето 637 хиљада марака: Хапшени министри и полицајци
Надлежне службе упозоравају да у оваквим условима вожња брзином већом од 110 километара на сат представља озбиљан ризик, нарочито за возила која немају квалитетне зимске гуме.
Неприлагођена брзина може лако довести до губитка контроле над возилом.
Додатно упозорење стигло је након што је забиљежена саобраћајна несрећа у близини Новог Места, што још једном потврђује колико су услови на путевима захтјевни.
Хроника
Добојлија тукао родитеље, током напада отац преминуо од инфаркта
Возачима се савјетује да смање брзину, повећају размак између возила и возе у складу с тренутним стањем на коловозу, како би избјегли незгоде и сигурно стигли на одредиште, пише ГП Маљевац.
Најновије
Најчитаније
17
20
17
14
17
10
17
08
16
52
Тренутно на програму