Logo
Large banner

Путујете кроз Словенију - издато је важно упозорење

Извор:

АТВ

24.12.2025

12:49

Коментари:

0
Путујете кроз Словенију - издато је важно упозорење

Возачима који путују кроз Словенију упућен је апел на максималан опрез због зимских услова на путевима.

На већем дијелу путне мреже присутни су снијег и бљузга, цесте су изузетно клизаве.

Policija FBiH

Хроника

Одузето 637 хиљада марака: Хапшени министри и полицајци

Надлежне службе упозоравају да у оваквим условима вожња брзином већом од 110 километара на сат представља озбиљан ризик, нарочито за возила која немају квалитетне зимске гуме.

Неприлагођена брзина може лако довести до губитка контроле над возилом.

Додатно упозорење стигло је након што је забиљежена саобраћајна несрећа у близини Новог Места, што још једном потврђује колико су услови на путевима захтјевни.

policija traka mjesto zlocina

Хроника

Добојлија тукао родитеље, током напада отац преминуо од инфаркта

Возачима се савјетује да смање брзину, повећају размак између возила и возе у складу с тренутним стањем на коловозу, како би избјегли незгоде и сигурно стигли на одредиште, пише ГП Маљевац.

Подијели:

Тагови:

Словенија

Снијег

невријеме

вожња

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен лопов: Улазио у цркве, па крао кутије с новцем

Хроника

Ухапшен лопов: Улазио у цркве, па крао кутије с новцем

4 ч

0
Шта каже тата: Дуле Савић се огласио о Вујадину

Сцена

Шта каже тата: Дуле Савић се огласио о Вујадину

4 ч

0
Путин честитао рођендан Захаровој

Свијет

Путин честитао рођендан Захаровој

4 ч

0
Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

Занимљивости

Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

4 ч

0

Више из рубрике

Хрватској пријети опасност која је задесила сјевер Африке

Регион

Хрватској пријети опасност која је задесила сјевер Африке

7 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Ове три земље ни данас нису признале Хрватску

7 ч

0
Био у бијегу: Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Будви

Регион

Био у бијегу: Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Будви

8 ч

0
Сјеверна Македонија прогласила кризну ситуацију

Регион

Сјеверна Македонија прогласила кризну ситуацију

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Случај нестале Данке Илић: Више јавно тужилаштво саопштило нове информације

17

14

Воља грађана и Јовица Радуловић

17

10

Авдаловић: Изборе понављају на мјесту гдје је све уредно, а побједу однио Каран

17

08

Пронаћи адекватна рјешења за поуздано снабдијевање струјом

16

52

Директор јавног предузећа осумњичен за злоупотребу службеног положаја

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner