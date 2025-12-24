Био у бијегу: Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Будви

24.12.2025
09:15
Црногорска полиција ухапсила је мушкарца чији су иницијали М.П. осумњиченог да је синоћ у Будви пуцао на другу особу, након чега се дао у бјекство, саопштила је јутрос Управа полиције.
Одјељењу безбједности Котор синоћ је лице пријавило да је на њега пуцано из ватреног оружја код тврђаве Могрен у Будви, након чега је нападач побјегао у правцу Подгорице.
Приликом пуцњаве оштећени није повријеђен.
Осумњичени је ухапшен у раним јутарњим часовима и у законском року ће уз кривичну пријаву бити приведен поступајућем тужиоцу на даљу надлежност.
Против њега ће бити поднесена кривична пријава због угрожавања сигурности и недозвољеног држања и ношења оружја.
