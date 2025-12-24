Logo
Large banner

Био у бијегу: Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Будви

24.12.2025

09:15

Коментари:

0
Био у бијегу: Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Будви

Црногорска полиција ухапсила је мушкарца чији су иницијали М.П. осумњиченог да је синоћ у Будви пуцао на другу особу, након чега се дао у бјекство, саопштила је јутрос Управа полиције.

Одјељењу безбједности Котор синоћ је лице пријавило да је на њега пуцано из ватреног оружја код тврђаве Могрен у Будви, након чега је нападач побјегао у правцу Подгорице.

Приликом пуцњаве оштећени није повријеђен.

Осумњичени је ухапшен у раним јутарњим часовима и у законском року ће уз кривичну пријаву бити приведен поступајућем тужиоцу на даљу надлежност.

Болница

Свијет

Србин који је упуцан у главу у Диселдорфу скинут са апарата

Против њега ће бити поднесена кривична пријава због угрожавања сигурности и недозвољеног држања и ношења оружја.

Подијели:

Тагови:

Пуцњава

Црна Гора

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сјеверна Македонија прогласила кризну ситуацију

Регион

Сјеверна Македонија прогласила кризну ситуацију

4 ч

0
Невјероватни догађаји потресају 3 далматинска града: Тројица мушкараца под истрагом, ево шта се догодило!

Регион

Невјероватни догађаји потресају 3 далматинска града: Тројица мушкараца под истрагом, ево шта се догодило!

18 ч

0
Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

Регион

Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

22 ч

0
Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

Регион

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

26

Пао договор: Радницима ће се моћи неопорезиво исплатити до 2.500 КМ

12

26

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на мјесту мртав

12

23

Топлотна пумпа која мијења све: Научници направили револуцију

12

19

Још увијек имате овај легендарни Нокиа телефон? Ево колико данас вриједи

12

14

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner