Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

Извор:

Јутарњи.хр

23.12.2025

14:16

Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

Педестогодишњи Загрепчанин Д. В. кренуо је са пријатељима по аутомобил у Њемачку, са 25.000 евра у кешу које је подигао са супругом. Умјесто тога, завршили су претучени, опљачкани и напуштени на аутопуту код Граца.

"Нико из амбасаде није питао како смо“, каже он и додаје да још увијек трпи посљедице напада.

Почетком новембра њихов аутомобил са загребачким таблицама нашао се у колони навијача Легије Варшава, који су се враћали из Словеније. Препознали су регистрације, направили блокаду и, како каже Д. В., "гледали нас као зомбији“. Када су схватили да су навијачи, ставили су фантомке и кренули у напад.

"Демолирали су ауто, тукли нас палицама, чупали из возила. Сломили су ми нос и три ребра“, каже он. Аустријска полиција потврдила је да су хулигани намјерно блокирали саобраћај. Д. В. је остао без свијести, а пролазници нису стали да помогну.

Само је саобраћајна патрола наишла и позвала полицију. Ухапшено је двадесетак хулигана, а хрватски држављани превезени су у болницу, гдје им је, тврди Д. В., пружена минимална помоћ и уручен рачун, пише "Јутарњи лист",

Спорно поступање полиције

Највећи шок уследио је када су схватили да је украден новац намењен куповини аута. "Нестало је свих 25.000 евра. Нашли су нешто, али су то предали државном тужиоцу“, каже. Полиција му је такође одузела мобилни телефон и дио личних ствари.

Новац евро

Регион

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

Аустријске власти тврде да је пронађено тек око 6000 евра, што је Д. В. оценио као "апсурдно“, јер хулигани "нису могли имати толико новца за једнодневни пут“. Дио нападача пуштен је због малољетности, а 16 их је у притвору.

Иако је претрпио тешке повреде, праву дијагнозу добио је тек у Хрватској. Уз све то, стигао му је и болнички рачун, а шлеп до Загреба платио је око 500 евра.

"Могли су ме донијети у сандуку“, рекли су му истражиоци. Због напада се лијечи код психијатра, а најтеже му пада реакција односно нереаговање домаћих институција у Хрватској.

"Ни амбасада нас није контактирала. Да смо погинули, тек би тада писало како им је жао“, каже огорчено.

Аустријска полиција најавила је оптужнице за покушај убиства, али истрага је спора, а повраћај новца неизвјестан. Д. В. поручује да жели само правду и објашњење како је могуће да је као грађанин ЕУ остављен без помоћи када му је било најпотребније.

