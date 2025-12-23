Мушкарци из БиХ најобдаренији у региону

Ипак, када се у причу укључе бројке и статистика, радозналост додатно расте.

Најновији подаци за 2025. годину поново су отворили стару расправу и изненадили многе.

Ко је на врху листе

Ако се погледају подаци које је објавио "World Population Review", земље са највећом просјечном дужином мушког полног органа налазе се углавном у Африци.

На самом врху листе издвајају се Судан и Демократска Република Конго, са просеком од око 18 центиметара.

Одмах иза њих слиједе Еквадор, Република Конго и Гана, гдје се просјечне вриједности крећу око 17 центиметара.

Управо ове бројке најчешће изазивају коментаре и поређења широм свијета.

Најмање просјечне вриједности

На супротној страни ранг-листе налазе се земље југоисточне Азије. Тајланд, Сјеверна Кореја и Камбоџа биљеже просјечну дужину од око девет центиметара, док се Непал и Мјанмар налазе тек нешто изнад тог просјека.

Ове разлике често се тумаче кроз генетику и етничку припадност, али стручњаци упозоравају да увијек треба имати резерву према оваквим статистикама.

Балканске земље...

Када је ријеч о Балкану, регион се углавном налази у средини свјетске ранг-листе.

Према доступним подацима, просјечне вриједности изгледају овако:

Сјеверна Македонија – 14 цм

Словенија – 14 цм

Хрватска – 14,8 цм

Србија – 14,8 цм

Босна и Херцеговина – 15,3 цм

Ове бројке показују да Балкан не одступа драстично ни у једном правцу, што многима дјелује као очекиван резултат.

Митови и научна објашњења

Величина мушког полног органа често се доводи у везу са различитим физичким карактеристикама - од висине до величине стопала. Међутим, стручњаци кажу да већина тих тврдњи нема озбиљно научно упориште.

У расправу се недавно укључила и др Рена Малик, хирург и стручњак за сексуално здравље, гостујући у подкасту "Дајари оф а ЦЕО".

"Постоји једно јапанско истраживање, иако са одређеним ограничењима јер су у њему учествовали само јапански мушкарци, у којем су истраживачи мјерили различите дијелове тијела и упоређивали их са дужином полног органа. Показало се да је дужина носа повезана са дужином полног органа, а не дужина руку или стопала", објаснила је она.

Иако овакве статистике увијек привлаче пажњу јавности, стручњаци подсјећају да просјечне вриједности не говоре ништа о појединцу.

Разлике постоје, али су често мање важне него што се мисли - нарочито када се извуку из контекста и претворе у сензацију, преноси "Телеграф".