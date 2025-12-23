Весна отворила мајчин кревет послије њене смрти и умало се онесвијестила

Извор:
Када јој је мајка преминула, жена из Србије није ни слутила какво ће откриће услиједити.
Док је сређивала собу и подизала постељину са француског лежаја, пронашла је право богатство – уредно сложене новчанице у еврима.
У првом тренутку мислила је да јој се привиђа, али када је поново погледала, схватила је да се испод кревета налазио новац који је генерацијама био скриван.
Од велике туге за мајком, како каже, данима је пила због чега је у први мах, након што је нашла новац мислила да халуцинира. Међутим, како се касније испоставило, пронашла је у лименој кутији око 700.000 евра у апоенима од 100 и 200 евра.
"Послије мамине смрти, десет дана нисам хтјела ништа по кући да дирам. Али дође тренутак кад мораш. Подигла сам чаршав са гумом и угледала нешто сложено испод. У првом моменту сам помислила да ми се привиђа, али када сам се штипнула и поново погледала, видјела сам да су то праве паре – све у еврима!", испричала је жена из Србије у једној Јутјуб емисији.
Српкиња која има родбину у Њемачкој, била је шокирана количином новца и није знала како да реагује.
"Паре су биле уредно сложене, нису биле у кесама, само поређане. Нисам могла да вјерујем. У том тренутку сам се питала – шта сада да радим са свим тим новцем?"
Она признаје да је након проналаска новца њен живот кренуо у неочекиваном правцу.
"Прво сам мислила да купим некретнину, али онда сам схватила – немам дјецу, немам породицу, шта ће ми то? Онда је кренуло лудило – одједном сви имају неке идеје, бизнисе, потребе... Почела сам да дајем новац људима који су ме убјеђивали да им треба за нешто важно".
Како каже, није могла да одоли да не помогне људима око себе.
"Знали су да добијам новац из Њемачке, да не радим, и одједном су сви имали неке приједлоге – ајмо тамо, ајмо овамо. Почела сам да купујем ствари себи, али и другима. Одем по патике, купим и некоме другом. Паре су паре – лако се троше", испричала је она.
Жена данас признаје да је могла паметније да располаже пронађеним новцем.
"Кажу – не може да се потроши. Дајте неком правом да видите како може. Новац лако дође, али још лакше оде", рекла је.
