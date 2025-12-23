Logo
Large banner

Минић: Изузетно сложена ситуација у јавним предузећима

23.12.2025

13:19

Коментари:

0
Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је ситуација у јавним предузећима изузетно сложена, али да предузете мјере полако дају резултате.

"Влада Српске је заједно са руководиоцима јавних предузећа, активно укључена у рјешавање њихових проблема и да ни у једном тренутку не бјежи од суштине и истине. Разговарао сам са директором "Шума" и радује ме што имају бољи резултат него прошле године. Што се тиче "Електропривреде" радимо на рјешавању проблема, ријеч је о огромним системима који подразумијевају много посла и мјера, које ће морати бити донесене, рекао је Минић.

Он је навео да је Влада у сталној комуникацији са директорима "Жељезница", "Шума", "Електропривреде" и "Пошта Српске".

Потписивање споразума

Друштво

Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту

Минић је раније са министром саобраћаја и веза Зораном Стевановићем и директором "Путева Српске" Мирославом Јанковићем озваничио почетак изградње кружног тока код "Ауди центра" у бањалучком насељу Борик, који би требало да убрза и повећа безбједност у саобраћају у том дијелу града.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Стевандић: Закон о заштити здравља од дуванских производа потребан

Република Српска

Стевандић: Закон о заштити здравља од дуванских производа потребан

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Радити на унапређењу односа и побољшању услова живота свих грађана

2 ч

0
Црнковић: Припремати се за подношење тужбе против Хрватске

Република Српска

Црнковић: Припремати се за подношење тужбе против Хрватске

3 ч

0
Ковачевић: БиХ није земља Бошњака

Република Српска

Ковачевић: БиХ није земља Бошњака

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

У воду за чишћење додајте двије кашике овог састојка и под ће блистати као у хотелу

14

16

Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

14

03

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

14

03

Мушкарци из БиХ најобдаренији у региону

14

01

Металном шипком претукао суграђане: Павићу одређен притвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner