Минић: Изузетно сложена ситуација у јавним предузећима

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је ситуација у јавним предузећима изузетно сложена, али да предузете мјере полако дају резултате.
"Влада Српске је заједно са руководиоцима јавних предузећа, активно укључена у рјешавање њихових проблема и да ни у једном тренутку не бјежи од суштине и истине. Разговарао сам са директором "Шума" и радује ме што имају бољи резултат него прошле године. Што се тиче "Електропривреде" радимо на рјешавању проблема, ријеч је о огромним системима који подразумијевају много посла и мјера, које ће морати бити донесене, рекао је Минић.
Он је навео да је Влада у сталној комуникацији са директорима "Жељезница", "Шума", "Електропривреде" и "Пошта Српске".
Минић је раније са министром саобраћаја и веза Зораном Стевановићем и директором "Путева Српске" Мирославом Јанковићем озваничио почетак изградње кружног тока код "Ауди центра" у бањалучком насељу Борик, који би требало да убрза и повећа безбједност у саобраћају у том дијелу града.
