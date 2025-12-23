Црнковић: Припремати се за подношење тужбе против Хрватске

Извор:
СРНА
23.12.2025
10:35
Предсједник Удружења "Грин тим" Марио Црнковић рекао је да већ треба реализовати активности које ће у будућности олакшати подношење тужбе против Хрватске због планова да на локацији Трговска гора у општини Двор, на граници са БиХ, гради складиште радиоактивног отпада.
Црнковић је истакао да ће се почетком 2026. навршити година дана од ангажмана правне куће из Француске, те да је важно да јавност буде информисана о активностима.
Он је навео да правни капацитети на нивоу јединица локалне самоуправе до сада ни на који начин нису укључени, што треба промијенити.
Црнковић је истакао да ће значајан дио одбране права на живот представљати ангажман грађана, односно подношење појединачних тужби.
"Да ли ће тужбе и друге правне кораке предузимати јединице локалне управе, прерано је говорити. Зависиће од потребе, смисла и расположености доносиоца одлука на локалним нивоима. Будући да ће тужбе грађана бити масовне, бар по овом што се сада може видјети, погођене локалне заједнице морају бити спремне на подршку грађанима, те осигурати бесплатну правну помоћ", рекао је Црнковић.
Он сматра да локални, кантонални, ентитетски и ниво БиХ треба да имају расположива финансијска средства за активности у вези са случајем "Трговска гора".
"Када је ријеч о локалним и кантоналним нивоима, то се прије свега може посматрати кроз подршку ангажманима грађана у смислу правног аспекта и одбрана елемената основних људских права на законом дозвољене начине у БиХ и иностранству", навео је Црнковић.
Он је указао да треба узети у обзир и издвајања за анализе и студије присуства значајних негативних прекограничних утицаја за подручје, те административне јединице.
Црнковић је навео да ентитетски нивои имају одговорност да се заврше истраживања која је дефинисао Експертски тим на територији Републике Српске и Федерације БиХ.
Према његовим ријечима, постојаће и потреба за додатним истраживањима како бе се сачинила кредибилна аргументација за међународни ниво.
Предсједник Удружења "Грин тим" рекао је да је у Хрватској, након изгласавања Закона о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада, у току медијска кампања гдје се надлежни свим силама труде да прикажу да је пројекат изградње тог центра безопасан за људе и животну средину.
Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нуклеарне електране "Кршко", као и постојећи институционални отпад, складишти на локацији Трговска гора у општини Двор, на самог граници са БиХ.
