Црнадак о Радојичићевој "добитној комбинацији": Можете ли да замислите?

Извор:

АТВ

23.12.2025

07:59

Коментари:

0
ПДП
Фото: АТВ

Опозициони дерби без судије и правила. Тако би се могла описати реакција шефа Клуба посланика ПДП-а у Народној скупштини Републике Српске Игора Црнатка на тврдње Игора Радојичића о "добитној комбинацији" за опште изборе 2026. године.

"Можете ли замислити да на тајмауту дербија тренер Звезде оде на клупу Партизана и црта на табли сљедеће акције, говори шта који играч треба радити?! Не могу ни ја", написао је Игор Црнадак на друштвеној мрежи Икс, реагујући на изјаву предсједника Независног покрета "Својим путем - Игор Радојичић" и замјеника предсједника Покрета Сигурна Српска Игора Радојичића.

Подсјетимо, Радојичић је претходно поручио да су Драшко Станивуковић и Бранко Блануша „добитна комбинација“ за опозицију на општим изборима 2026. године.

Тагови:

Игор Црнадак

Igor Radojičić

Opšti izbori

Драшко Станивуковић

Бранко Блануша

