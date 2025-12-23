Црнадак о Радојичићевој "добитној комбинацији": Можете ли да замислите?

Извор:
23.12.2025
Опозициони дерби без судије и правила. Тако би се могла описати реакција шефа Клуба посланика ПДП-а у Народној скупштини Републике Српске Игора Црнатка на тврдње Игора Радојичића о "добитној комбинацији" за опште изборе 2026. године.
"Можете ли замислити да на тајмауту дербија тренер Звезде оде на клупу Партизана и црта на табли сљедеће акције, говори шта који играч треба радити?! Не могу ни ја", написао је Игор Црнадак на друштвеној мрежи Икс, реагујући на изјаву предсједника Независног покрета "Својим путем - Игор Радојичић" и замјеника предсједника Покрета Сигурна Српска Игора Радојичића.
Možete li zamisliti da na tajmautu derbija trener Zvezde ode na klupu Partizana i crta na tabli sledeće akcije, govori šta koji igrač treba raditi?!— Igor Crnadak (@evropskaSrpska) December 22, 2025
Ne mogu ni ja. https://t.co/sDiN8CAl8T
Подсјетимо, Радојичић је претходно поручио да су Драшко Станивуковић и Бранко Блануша „добитна комбинација“ за опозицију на општим изборима 2026. године.
