Срушио се авион: Међу погинулима и двогодишње дијете

Извор:

Танјуг

23.12.2025

07:32

Срушио се авион: Међу погинулима и двогодишње дијете

Најмање пет особа погинуло је у паду малог авиона мексичке морнарице који се срушио у близини Галвестона у Тексасу, саопштили су званичници.

Према наводима, авион је био на медицинској мисији, а међу погинулима је и двогодишње дијете, преноси ЦБС.

Америчка обалска стража саопштила је да су две особе пребачене у болницу, док је један 27-годишњи путник прошао без повреда.

Није прецизирано да ли је неповређена особа међу онима који су хоспитализовани.

Мексичка морнарица је навела да се једна особа од понедељка увече води као нестала.

Мексичка морнарица је саопштила да је авион превозио осам људи, четири морнаричка официра и четири цивила.

