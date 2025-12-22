Logo
"Нова ноћна мора": Ово Путиново оружје нико не може да заустави

Извор:

Агенције

22.12.2025

22:22

Европске земље тренутно немају средства за одбрану од бојевих глава балистичке ракете средњег домета "Орешник", које су способне за активно маневрисање, наводи се у извјештају пољског листа "Интерија".

"Хиперсонична технологија, која комбинује велику брзину са атмосферским маневрима, чини његово ("Орешник" – прим. уредника) тешко пресретање и неутрализацију. Нажалост, ниједна земља у Европи тренутно не може да се одбрани од овог оружја", напомиње аутор.

И "Патриот" има малу вјероватноћу

У чланку се наглашава да чак и модерне верзије ракетних система противваздушне одбране "Патриот" имају изузетно малу вјероватноћу да погоде такве циљеве.

Такође се истиче да тренутно само Сједињене Државе посједују технологију за ефикасно пресретање модерних интерконтиненталних ракета.

"Орешник" стигао у Бјелорусију

Подсјетимо, прије неколико дана је бјелоруски предсједник Александар Лукашенко објавио је да је руски ракетни систем "Орешник" стигао у Бјелорусију и већ је стављен у стање борбене приправности.

Оцјена аналитичара

Према оцјенама пољских аналитичара, у појединим земљама НАТО расте забринутост због најновијих потеза Москве, а посебну пажњу привукле су најаве везане за распоређивање нових руских ракетних система.

Пољски лист Интерија пише да је руски предсједник Владимир Путин фактички усмјерио једно од најопаснијих оружја Русије ка Европској унији. Аналитичари упозоравају да би Берлин могао да буде у домету за свега 11 минута.

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Европска унија

Орешник

hipersonične rakete

