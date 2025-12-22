Logo
Large banner

Ауто ударио у аутобуско стајалиште, има тешко повријеђених

Извор:

АТВ

22.12.2025

22:17

Коментари:

0
Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.
Фото: Tanjug/AP/dpa/Sascha Ditscher

Три особе су повријеђене након што је аутомобил у понедјељак поподне ударио у аутобуску станицу у централном њемачком граду Гисену, према извјештајима немачких медија.

Несрећа се догодила око 16:30 часова по локалном времену (15:30 ГМТ), објавио је њемачки медиј ФОКУС Онлајн, позивајући се на локалну полицију.

У извјештају се наводи да се 32-годишњи возач сударио са два возила која су се кретала у истом смјеру, прије него што је наставио вожњу и ударио у оближњу аутобуску станицу.

Три особе су повријеђене, укључујући једну која је задобила тешке повреде, саопштила је полиција.

Околности инцидента остају нејасне и истражују се.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Саобраћајна несрећа

povrijeđeni

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драма на аеродрому у Сарајеву: Мачка побјегла током контроле, путница остала без лета

Занимљивости

Драма на аеродрому у Сарајеву: Мачка побјегла током контроле, путница остала без лета

3 ч

0
Исповијест човјека који "не постоји": Кад навршиш 60 - више немаш шансе!

Свијет

Исповијест човјека који "не постоји": Кад навршиш 60 - више немаш шансе!

3 ч

0
Тешка трагедија му обиљежила живот: Ево како данас изгледа легендарни Др Иги

Сцена

Тешка трагедија му обиљежила живот: Ево како данас изгледа легендарни Др Иги

3 ч

0
Ове српске пјевачице уплаћују себи доприносе у иностранству, једна прима три пензије

Сцена

Ове српске пјевачице уплаћују себи доприносе у иностранству, једна прима три пензије

3 ч

0

Више из рубрике

Исповијест човјека који "не постоји": Кад навршиш 60 - више немаш шансе!

Свијет

Исповијест човјека који "не постоји": Кад навршиш 60 - више немаш шансе!

3 ч

0
Закон у Њемачкој: Ако звоните комшији на врата, можете добити новчану казну до 5.000 евра

Свијет

Закон у Њемачкој: Ако звоните комшији на врата, можете добити новчану казну до 5.000 евра

4 ч

0
Трамп прави велику чистку: Десетине амбасадора остају без посла

Свијет

Трамп прави велику чистку: Десетине амбасадора остају без посла

4 ч

0
Аутомобилом улетио у гомилу на божићној паради: Хаос у Холандији

Свијет

Аутомобилом улетио у гомилу на божићној паради: Хаос у Холандији

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Алимпијевић: Жељко Обрадовић ће се вратити

23

03

Јефтин кромпир из Европе руши домаћу производњу

23

01

Додик: Хрватска није изашла из вртлога мржње према Србима

22

57

АБА 2: Студент без рјешења за Елијаса Кинга у Вршцу

22

42

Божидар, огорчен због цијене, подијелио 10 тона купуса: “Плаче ми се од муке!”

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner