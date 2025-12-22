Ауто ударио у аутобуско стајалиште, има тешко повријеђених

Извор:
АТВ
22.12.2025
22:17
Коментари:0
Три особе су повријеђене након што је аутомобил у понедјељак поподне ударио у аутобуску станицу у централном њемачком граду Гисену, према извјештајима немачких медија.
Несрећа се догодила око 16:30 часова по локалном времену (15:30 ГМТ), објавио је њемачки медиј ФОКУС Онлајн, позивајући се на локалну полицију.
У извјештају се наводи да се 32-годишњи возач сударио са два возила која су се кретала у истом смјеру, прије него што је наставио вожњу и ударио у оближњу аутобуску станицу.
Три особе су повријеђене, укључујући једну која је задобила тешке повреде, саопштила је полиција.
Околности инцидента остају нејасне и истражују се.
Занимљивости
3 ч0
Свијет
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
23
03
23
03
23
01
22
57
22
42
Тренутно на програму