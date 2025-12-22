Тешка трагедија му обиљежила живот: Ево како данас изгледа легендарни Др Иги

Извор:
22.12.2025
Велика звијезда деведесетих Игор Тодоровић, познатији као Др Иги, имао је буран живот, пун тешких момената.
Он се сад појавио у једној емисији, па смо многи могли да виде како изгледа, пише Блиц.
Др Иги (55) се није много промијенио за све ове године.
– Јако волим спорт. Ја сам био професионални инструктор алпског скијања – открио је он пред камерама РТВ Војводине.
Причао је о породичној трагедији, која је оставила траг на њега.
– Тешко сам поднио смрт брата. Не могу да објасним тај осјећај, помутио ми се ум. Рекао сам себи: “Мораш сам, нећеш имати у животу никакву подршку. Спреми се да будеш сам и то је то”. Често волим да кажем да бих желио да ми узму све, кућу, кола и паре, само да ми је он жив. Прије бих сједио у гаћама на Панчевачком мосту, без динара, знам да бих са њим поново направио све, али нажалост, то је немогуће – рекао је недавно.
– Кад ми је тешко одем на гроб и попричам мало са њим. Да ли ме чује или не, не знам, али у сваком случају ми буде лакше. Кад год ми се у животу деси неки важан тренутак, ја то желим да кажем њему – додао је он.
Др Иги је истакао једном приликом да никада није био у браку, али да га то не плаши и да има још времена за праву љубав.
– Никада нисам био у браку и немам дјецу, али било је ту пуно дјевојака и веза. Тренутно је тај “status quo”. Није то ништа трагично, има још времена, изгледам као да имам тридесетак година и сигурно да има још времена за те ствари, рекао је и додао да би волио да се оствари као отац – рекао је.
– Ја сам социјално биће, нисам се родио да будем сам. Када видим своја искуства у животу и шта се све данас дешава, кажем – и боље што сам сам, јер се људи према мени не понашају баш како би требало. Мени нико не би дао да усвојим дијете, јер сам мушкарац и живим сам. Био бих диван отац, јер сам јако одговоран, тачан и прецизан. Моје дијете би имало све што треба и не би му ништа фалило у животу. Добио бих неки смисао живота, јер бих посветио живот њему. Овако живим живот без смисла, јер су управо дјеца смисао живота. Концерти ће доћи и проћи, биће свега, али нас неће бити. Ако ја не будем имао мушког насљедника, породица Тодоровић ће се угасити – говорио је за 24седам.
