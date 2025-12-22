Logo
Large banner

Тешка трагедија му обиљежила живот: Ево како данас изгледа легендарни Др Иги

Извор:

Агенције

22.12.2025

22:05

Коментари:

0
Тешка трагедија му обиљежила живот: Ево како данас изгледа легендарни Др Иги

Велика звијезда деведесетих Игор Тодоровић, познатији као Др Иги, имао је буран живот, пун тешких момената.

Он се сад појавио у једној емисији, па смо многи могли да виде како изгледа, пише Блиц.

Др Иги (55) се није много промијенио за све ове године.

– Јако волим спорт. Ја сам био професионални инструктор алпског скијања – открио је он пред камерама РТВ Војводине.

Причао је о породичној трагедији, која је оставила траг на њега.

– Тешко сам поднио смрт брата. Не могу да објасним тај осјећај, помутио ми се ум. Рекао сам себи: “Мораш сам, нећеш имати у животу никакву подршку. Спреми се да будеш сам и то је то”. Често волим да кажем да бих желио да ми узму све, кућу, кола и паре, само да ми је он жив. Прије бих сједио у гаћама на Панчевачком мосту, без динара, знам да бих са њим поново направио све, али нажалост, то је немогуће – рекао је недавно.

“Кад ми је тешко одем на његов гроб”

– Кад ми је тешко одем на гроб и попричам мало са њим. Да ли ме чује или не, не знам, али у сваком случају ми буде лакше. Кад год ми се у животу деси неки важан тренутак, ја то желим да кажем њему – додао је он.

Др Иги је истакао једном приликом да никада није био у браку, али да га то не плаши и да има још времена за праву љубав.

– Никада нисам био у браку и немам дјецу, али било је ту пуно дјевојака и веза. Тренутно је тај “status quo”. Није то ништа трагично, има још времена, изгледам као да имам тридесетак година и сигурно да има још времена за те ствари, рекао је и додао да би волио да се оствари као отац – рекао је.

“Живим живот без смисла”

– Ја сам социјално биће, нисам се родио да будем сам. Када видим своја искуства у животу и шта се све данас дешава, кажем – и боље што сам сам, јер се људи према мени не понашају баш како би требало. Мени нико не би дао да усвојим дијете, јер сам мушкарац и живим сам. Био бих диван отац, јер сам јако одговоран, тачан и прецизан. Моје дијете би имало све што треба и не би му ништа фалило у животу. Добио бих неки смисао живота, јер бих посветио живот њему. Овако живим живот без смисла, јер су управо дјеца смисао живота. Концерти ће доћи и проћи, биће свега, али нас неће бити. Ако ја не будем имао мушког насљедника, породица Тодоровић ће се угасити – говорио је за 24седам.

Подијели:

Тагови:

doktor igi

pjevač

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ове српске пјевачице уплаћују себи доприносе у иностранству, једна прима три пензије

Сцена

Ове српске пјевачице уплаћују себи доприносе у иностранству, једна прима три пензије

3 ч

0
Шабанова ћерка открила ко је све профитирао од његовог имена

Сцена

Шабанова ћерка открила ко је све профитирао од његовог имена

3 ч

0
Партизан довео НБА појачање!

Кошарка

Партизан довео НБА појачање!

3 ч

0
Љубишу "спржио" гром, а један детаљ на ногама га спасао: "Велика је то срећа"

Друштво

Љубишу "спржио" гром, а један детаљ на ногама га спасао: "Велика је то срећа"

4 ч

0

Више из рубрике

Шабанова ћерка открила ко је све профитирао од његовог имена

Сцена

Шабанова ћерка открила ко је све профитирао од његовог имена

3 ч

0
Ове српске пјевачице уплаћују себи доприносе у иностранству, једна прима три пензије

Сцена

Ове српске пјевачице уплаћују себи доприносе у иностранству, једна прима три пензије

3 ч

0
Горе мреже! Кћерка Наташе Беквалац објавила снимак са полуголим мушкарцем, па га брзо обрисала

Сцена

Горе мреже! Кћерка Наташе Беквалац објавила снимак са полуголим мушкарцем, па га брзо обрисала

5 ч

0
Несуђена снајка Новака Ђоковића у другом стању: Оставила брата кад је запросио, па рекла да овом фудбалеру

Сцена

Несуђена снајка Новака Ђоковића у другом стању: Оставила брата кад је запросио, па рекла да овом фудбалеру

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Алимпијевић: Жељко Обрадовић ће се вратити

23

03

Јефтин кромпир из Европе руши домаћу производњу

23

01

Додик: Хрватска није изашла из вртлога мржње према Србима

22

57

АБА 2: Студент без рјешења за Елијаса Кинга у Вршцу

22

42

Божидар, огорчен због цијене, подијелио 10 тона купуса: “Плаче ми се од муке!”

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner