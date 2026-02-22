Logo
Удала се трудна Деа Ђурђевић: Ево коме је рекла "ДА" у строгој тајности

22.02.2026

15:39

Удала се трудна Деа Ђурђевић: Ево коме је рекла "ДА" у строгој тајности
Фото: Instagram / deadjurdjevic_official

Трудна водитељка Деа Ђурђевић стала је на луди камен са својим изабраником Лазаром.

Наиме, Деа је у строгој тајности изговорила судбоносно "ДА" супругу Лазару.

Проговорила о партнеру

Деа се недавно јавно огласила након сазнања да је у другом стању, па открила детаље о мистериозном партнеру.

- Сви су уз мене, цијела телевизија и хвала на томе. Морам да кажем да ћу ускоро сазнати пол, али ето Бог је одлучио, нисмо планирали, али ето када сам сазнала, када сам видела двије црте стварно се одсјечеш, али пресрећна сам - рекла је Деа.

Она се затим дотакла свог партнера са којим чека бебу.

- То је љубав из средње школе, нисмо се видјели петнаест година и отишли смо на кафу па се десило то што се десило, он не воли да се експонира и мени је то супер, поштујем то. Морам да кажем да је он мене чекао петнаест година, питао ме је гдје сам била све ово вријеме, али ето исплатило се све - прича водитељка.

(Телеграф.рс/Пинк)

