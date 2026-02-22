Удала се трудна Деа Ђурђевић: Ево коме је рекла "ДА" у строгој тајности

22.02.2026
15:39
Коментари:0
Трудна водитељка Деа Ђурђевић стала је на луди камен са својим изабраником Лазаром.
Наиме, Деа је у строгој тајности изговорила судбоносно "ДА" супругу Лазару.
Деа се недавно јавно огласила након сазнања да је у другом стању, па открила детаље о мистериозном партнеру.
- Сви су уз мене, цијела телевизија и хвала на томе. Морам да кажем да ћу ускоро сазнати пол, али ето Бог је одлучио, нисмо планирали, али ето када сам сазнала, када сам видела двије црте стварно се одсјечеш, али пресрећна сам - рекла је Деа.
Она се затим дотакла свог партнера са којим чека бебу.
- То је љубав из средње школе, нисмо се видјели петнаест година и отишли смо на кафу па се десило то што се десило, он не воли да се експонира и мени је то супер, поштујем то. Морам да кажем да је он мене чекао петнаест година, питао ме је гдје сам била све ово вријеме, али ето исплатило се све - прича водитељка.
(Телеграф.рс/Пинк)
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
Најчитаније
16
57
16
51
16
45
16
41
16
36
Тренутно на програму