Ко је мушкарац са којим Деа Ђурђевић чека дијете

Извор:
Курир
23.12.2025
17:19
Коментари:0
Деа Ђурђевић, позната водитељка Јутарњег програма ТВ Пинк, у другом је стању.
Она и њен емотивни партнер Лазар се неизмјерно радују новостима које су и они сазнали скоро.
– Да је Деа трудна она и њен партнер Лазар сазнали су прије неколико дана, што их је неизмјерно обрадовало, као и чланове њихових породица који се радују принови – рекао је извоз за Пинк.
– Водитељка јутарњег програма дуго је прижељкивала да се оствари у улози мајке, те је прелијепа вијест неизмјерно усрећила како њу, тако и њеног партнера, а посебно се обрадовала и водитељкина мама Нена, која једва чека да постане бака – преноси Пинк.
Према писању медија, Деа Ђурђевић и њен нови емотивни партнер Лазар, с којим је упловила у везу након раскида дугогодишње љубави с колегом Младеном Мијатовићем, познају се годинама.
Они су се наводно забављали у средњој школи, а у међувремену путеви су их навели на различите стране, па су кроз године изгубили контакт.
Чак 15 година касније услиједио је судбоносни, поновни сусрет, а они су потом започели везу.
Нови партнер водитељке није јавна личност, па се не експонира у медијима, а она поштује његову жељу да сачува приватност, па крију своју љубав далеко од очију јавности.
Деа Ђурђевић отворено је признала да је поново заљубљена, а недавно је први пут проговорила о свом новом дечку.
Како истиче, њему не смета што се њен бивши дечко, Младен Мијатовић, који се недавно вратио на телевизију Пинк, и она често срећу, будући да раде на истој телевизији.
- Мој партнер је тотално из друге сфере, не бави се истим послом и искрено прија ми то јер код куће не причамо о послу, имамо неке друге теме. Ми се знамо већ 20 година, од средње школе, тако да све ме разумије. За сада мислим да је најбоље када се из пријатељства роди љубав јер немаш ту врсту упознавања и учења навика, ту се све зна - испричала је Деа за Блиц, па додала:
- Младен и ја смо били заједно скоро 10 година и у том периоду је заиста одговарало што си са неким из посла. Вратио се сада, када се видимо поразговарамо. Ми немамо скандал и проблем, ми смо се само раздвојили. Драго ми је што се вратио првој љубави - новинарству. Партнер није љубоморан, то је посао, то је професија. Ту је, радимо и идемо даље. Одрасли смо, мене изненађују људи које познајем који када се растану говоре лоше једни о другима. Мислим и да немамо шта лоше да кажемо једно о другоме.
Наиме, Деа Ђурђевић је, када је јавно проговорила о новом дечку којег вешто крије од очију јавности, истакла да је врло поносна на њега и да је свјесна да није лако имати је за емотивну партнерку.
- Нисам га поменула именом и презименом и добро је што нисам. Пошто гледа сигурно мисли ''како сам храбар и снажан''. Вјероватно треба имати храбрости, али треба имати и мањак комплекса. Прво треба носити бреме јавне личности, па онда и бреме неке јавне личности која је преживјела оно што је преживјела. То јесте својеврсна храброст и мањак комплекса, рекла је тада за информер.
(Курир)
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
9 ч0
Најновије
Најчитаније
17
47
17
45
17
41
17
33
17
25
Тренутно на програму