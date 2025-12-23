Анастасија Ражнатовић објавом изазвала буру: ''Отварала сам новчаник, а не ноге''

Извор:
Телеграф
23.12.2025
08:39
Анастасија Ражнатовић често на свом Инстаграм профилу дијели различите мудрости или животне поруке, кроз које изражава и своје ставове и начин на који размишља.
Након што је велику пажњу привукла коментаром на стари снимак својих родитеља из емисије код чувеног Минимакса, Цецина насљедница то је учинила и новом објавом, овог пута на ТикТоку.
Јасно је поручила због чега неки не могу никада да се пореде с њом.
- Никада не пореди себе са мном. Зашто? Кад ми је требало нешто ја сам отворила свој новчаник, а не ноге - стоји у снимку који је Анастасија објавила.
