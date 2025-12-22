Легендарни пјевач има рак плућа: Огласио се на мрежама

Извор:
22.12.2025
Легендарни певач Бари Манилоу, познат по хиту "Copacabana", објавио је да му је у 82. години дијагностикован рак плућа.
Вијест је подијелио са својим обожаваоцима путем Инстаграма, гдје је објаснио да је до дијагнозе дошло након дуге борбе са бронхитисом, пише Unilad.
У својој објави Манилоу се најприје осврнуо на недавно одржане хуманитарне концерте.
"Управо смо завршили пет сјајних божићних концерата у McCallum Theatreu у Палм Десерту. Ово је седми пут да одржавамо ове добротворне концерте и прикупили смо милионе за непрофитне организације широм долине Coachella. Хвала свима који су купили улазнице и прославили ове дивне хуманитарне вечери", написао је пјевач.
"Као што многи од вас знају, недавно сам имао шест недеља бронхитиса, након чега се болест вратила још на додатних пет недеља", додао је.
Иако се опоравио и вратио наступима, његов љекар га је из предострожности послао на магнетну резонанцу.
"Иако сам преболио бронхитис и вратио се на бину у Westgate Las Vegasu, мој сјајни љекар је наручио магнетну резонанцу како би провјерио да ли је све у реду. Преглед је открио канцерогену мрљу на мом лијевом плућном крилу коју је потребно уклонити. Чиста је срећа – и одличан љекар – што је откривена тако рано. То је добра вијест", навео је Манилоу.
Пјевач је затим објаснио да ће, након завршетка божићних концерата, морати на операцију како би се мрља уклонила.
"Љекари не вјерују да се рак проширио и тренутно радим додатне претраге како бисмо то потврдили", наставио је.
"Дакле, то је то. Нема хемотерапије. Нема зрачења. Само пилећа супа и репризе серије I Love Lucy".
Због операције и опоравка који ће трајати око мјесец дана, Манилоу је био принуђен да одложи концерте заказане за јануар.
"Опоравак ће трајати мјесец дана, што значи да морамо да помјеримо јануарске концерте у аренама. Нови распоред биће објављен. Жао ми је што морате да мијењате своје планове", поручио је фановима.
"Као и ви, сви смо се радовали јануарским наступима и жао нам је што морамо да их помјеримо".
