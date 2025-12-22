Исповијест човјека који "не постоји": Кад навршиш 60 - више немаш шансе!

Бернер Франц Брунер (62) већ више од годину дана тражи нови посао. "Послао сам 150 пријава и добио - ништа", каже.

Годинама је Брунерова каријера ишла узбрдо. Након студија економије, провео је неколико деценија у финансијском сектору. Био је главни економиста у приватној банци, директор филијала у више банака, а паралелно са послом завршио је и два универзитетска менаџмент програма – МБА и Executive МБА.

Његов професионални "ранац" је препун искуства и знања, али упркос томе нико му не нуди стално запослење.

Тешко је рећи да је превише избирљив. Након губитка посла у банкарском сектору, једно вријеме је радио и као достављач пица. Посљедњих година био је ангажован у техничкој набавци и администрацији.

- Тренутно се одржавам са два хонорарна, односно непуна радна мјеста. То ми помаже да психички не потонем - каже Брунер.

Развод оставио рупу у пензионом фонду

Ипак, 62-годишњака муче озбиљне финансијске бриге. Након развода остала је велика празнина у његовом пензионом фонду. Због тога му је потребан посао са пуним радним временом – и то на што дужи период.

Претпоставља да послодавци мисле како ће се ионако ускоро пензионисати.

- А ја сам потпуно мотивисан и због финансијских разлога морам да радим најмање до 70. године. То бих волио да могу да објасним сваком потенцијалном послодавцу - каже он.

Старији радници све теже долазе до посла

Брунер, међутим, није изузетак. Иако је стопа запослености особа старијих од 50 година у Швајцарској, у међународном поређењу, релативно висока, проблеми почињу оног тренутка када остану без посла, објашњава Паскал Шајвилер (52).

Он је генерални директор компаније Alixio Гроуп Швајцарска, у чијем саставу послује и фирма Рундстедт, која помаже радницима након отказа у проналажењу новог запослења.

- Већ почетком педесетих потрага за послом постаје захтјевна, послије 55 знатно тежа, а након 60. пронаћи стално запослење је изузетно тешко - каже овај стручњак за тржиште рада.

Предрасуде и "нулта толеранција на одступања"

Ситуација је, како истиче, парадоксална. Док политичари у удобним клупама Савезне скупштине маштају о повећању старосне границе за пензију, Брунер се суочава са суровом реалношћу.

- Због својих година нико ми не даје шансу за посао са пуним радним временом - каже он.

Да тржиште рада за то није спремно, потврђује и Шајвилер.

- Старији радници се често суочавају са предрасудама. Сматра се, на примјер, да не владају најновијим технологијама или да нису довољно спремни на промјене.

Ситуацију додатно отежава једна специфичност швајцарског тржишта рада:

- У запошљавању влада култура ‘нултог одступања’. Ко се не уклапа сто одсто у тражени профил – не добија посао - закључио је Шајвилер, преноси Курир.