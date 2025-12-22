У ФБиХ пријављено 14 смртних случајева, шири се вирус А

Извор:
Вирус грипа ове сезоне појавио се раније него што је уобичајено, а домови здравља и болнице широм регије биљеже све већи број пацијената с респираторним тегобама. Висока температура, кашаљ, главобоља и болови у мишићима најчешћи су симптоми због којих грађани посљедњих дана све чешће траже љекарску помоћ.
Према подацима Завода за јавно здравство Федерације БиХ, у овом дијелу земље присутан је вирус грипа А (Х1Н1), а активност болести сличних грипу (ИЛИ) оцијењена је као средњег интензитета. Од почетка године у Федерацији БиХ пријављено је 14 смртних случајева повезаних с грипом, што додатно наглашава важност опреза, посебно код ризичних група.
У извјештају за 49. седмицу (1–7. децембар 2025.) наведено је да је пријављено 844 случаја болести сличних грипу (ИЛИ), уз стопу инциденције од 39,5 обољелих на 100.000 становника. Случајеве је пријавило седам кантона, а укупно од 40. седмице ове године евидентирано је 6.178 случајева ИЛИ, што показује континуирани раст оптерећења примарне здравствене заштите.
Поред тога, у истом периоду пријављено је и 5.952 случаја акутних респираторних инфекција (АРИ), с инциденцијом од 278,4 обољела на 100.000 становника. Ови подаци указују да сезона респираторних инфекција улази у фазу у којој се симптоми често преклапају, па је важно разликовати грипу од других вирусних обољења, али и реаговати на вријеме код погоршања.
Лабораторијска потврда додатно осликава ситуацију: у 49. седмици узети су узорци на сентинел мјестима у Дому здравља Нови Град и у Мостару (амбуланта Рудник), гдје је код два узорка потврђена грипа. На САРИ сентинел мјесту УКЦ Сарајево узето је 12 узорака, а код два је потврђен вирус грипе, што потврђује присуство вируса и у тежим клиничким облицима.
Од 40. седмице ове године у ФБиХ је тестирано укупно 267 узорака, а код 29 је потврђен вирус грипе типа А. Стручњаци упозоравају да ранији почетак сезоне и већи број обољелих повећавају ризик од компликација, посебно код старијих особа, хроничних болесника, трудница и мале дјеце.
Сличан тренд биљеже и земље региона. У Хрватској је до средине децембра пријављен снажан скок броја обољелих, уз већи број хоспитализација и забиљежене смртне исходе, док здравствене службе у Србији такођер пријављују раст броја акутних респираторних инфекција раније него претходних година.
