Свијетом се шири вирус: Теже се лијечи него грип

21.12.2025

21:56

Коментари:

0
Маска вирус прехлада жена болест
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Џеферсон Хелтов директор за превенцију и контролу инфекција, Ерик Сачинвала, истиче да се аденовирус брзо шири и оставља за собом велики број заражених пацијената.

"Иако је у већини случајева аденовирус благ, он је отпорнији од грипе или Ковида, сапун и вода или уобичајени дезинфекциони препарати га не уништавају, па може дуже опстати у околини", упозорио је Сачинвала.

илу-јелка-лампице-украси-08122025

Регион

Новогодишње лампице изазвале пожар, изгорио спрат куће

Аденовирус се шири блиским контактом и може изазвати различите симптоме, међу којима су: кратак дах, цурење носа, упала грла, дијареја, па чак и коњунктивитис. Постоји више од 60 различитих сојева, због чега симптоми могу варирати од особе до особе.

Већина људи може вирус пребољети уз одмор и самопомоћ, али старије особе, труднице и имунокомпромитовани пацијенти требају обратити посебну пажњу на симптоме. Ако стање пацијента погорша симптоме, љекари савјетују да се одмах јави свом медицинском тиму ради процјене ризика и савјета.

Сачинвала додаје да је аденовирус посебно забрињавајући јер се тешко уклања из околине и може остати заразан дуже вријеме, што га чини изазовом за јавно здравље.

Упозорење стручњака долази у тренутку када се аденовирус шири широм свијета, а љекари позивају грађане на појачану хигијену и опрез, нарочито у контакту са старијим и ризичним особама, пише "Експрес".

