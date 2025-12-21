Папа Лав XIV ноћу игра онлајн игре

Извор:
21.12.2025
21:28
Модеран начин живота и љубав према технологији, по чему је био познат прије него што је сјео у Свету столицу, папа Лав XIV доказује готово свакодневно, а његов брат Џон Превост открива да неријетко ноћу играју и онлајн игрице.
Превост је за медије открио да неријетко играју осмосмјерку и сличне игре, како би, наводи, папа и даље остао у контакту са породицом.
Папина свестраност посебно долази до изражаја и када се зна да течно говори енглески, шпански, италијански, француски, а разумије и португалски, а тренутни фокус му је и на њемачком језику.
Да ствар буде још занимљивија, папа Лав XIV њемачки учи путем апликације Дуолигно. То су потврдили бројни корисници ове апликације која служи за учење свјетских језика, наводећи да је папа био активан и у три сата ујутру.
Римска "Република" пише да папа користи паметни телефон и Воцап за комуникацију, а око руке носи паметни сат компаније "Apple".
