Убила два бивша мужа у једном дану

АТВ

21.12.2025

20:15

Убила два бивша мужа у једном дану
Фото: Pexels

Жена с Флориде, стара 51 годину, оптужена је да је у размаку од само неколико сати ватреним оружјем усмртила своја два бивша супруга. Сузан Ерика Авалон ухапшена је у четвртак и терети се за убиство другог степена, потврдио је шериф округа Манати Рик Велс.

Први случај полиција је забиљежила у сриједу послијеподне у насељу Херитејџ Харбор, гдје је 54-годишњи мушкарац пронађен с прострелним ранама у стомаку.

Иако је био при свијести, рекао је полицији да сумња како га је упуцала бивша супруга. У кући је била и његова петнаестогодишња кћерка, која је видјела маскирану особу како бјежи у сребрној Хонди Одисеј.

Мушкарац је касније преминуо у болници, а истрага је показала да је нападнут одмах по отварању врата, наводно након што се осумњичена представила као достављачица хране.

Даљња истрага довела је полицију до Авалон, коју су затекли како чисти своје возило испред куће у округу Цитрус. На питање о бившем супругу, она је упитала: „Којем?“, што је истражитеље навело да провјере и њеног другог бившег мужа у Тампи. Тамо је полиција пронашла још једно тијело – мушкарца убијеног ватреним оружјем у властитом дому.

Власти вјерују да је Авалон прво починила убиство у Тампи, а потом се одвезла у округ Манати, гдје је пуцала у другог бившег супруга. Мотив за злочине још није познат, а полиција интензивно трага за оружјем и додатним доказима у возилу осумњичене, док се истрага наставља.

