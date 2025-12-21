Logo
Подметнут пожар: Изгорјело амбулантно возило

21.12.2025

19:57

Фото: Pixabay

Амбулантно возило изгорјело је у пожару који је рано јутрос подметнут у Центру породичне медицине у селу Ратковац у општини Ораховац, а полиција трага за једним осумњиченим.

Портпарол полиције за регион Ђаковице Шеремет Елезај рекао је да је пожар причинио штету и на објекту Центра породичне медицине, али да нема повријеђених.

Он је навео да је у консултацији са државним тужиоцем случај оквалификован као подметање пожара, преноси Косово онлајн.

Регион

Бизарна незгода: Пијан гурао ауто па га заустављао својим тијелом

"У вези са случајем, у потрази смо за једним осумњиченим и предузимају се неопходне истражне радње ради потпуног расвјетљавања околности догађаја", рекао је Елезај.

пожар

Србија

