Бизарна незгода: Пијан гурао ауто па га заустављао својим тијелом

Извор:

Индекс

21.12.2025

19:43

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Бизарна саобраћајна незгода догодила се у ноћи са суботе на нед‌јељу у Шибенику, гд‌је је 42-годишњак тешко повријеђен након што је пијан покушао гурати аутомобил након што је остао без горива.

Све се одиграло двадесетак минута иза поноћи у Улици Пут Биоца, саопштила је Полицијска управа шибенско-книнска.

Према полицијском извјештају, 42-годишњак је управљао путничким возилом загребачких регистарских ознака с измјереном концентрацијом алкохола од 1,53 промила. Када му је аутомобил стао због недостатка горива, одлучио га је сам помјерити, преноси Индекс.

Изашао је из возила те га је, кроз отворена возачева врата, почео гурати по коловозу. Међутим, приликом скретања на дио цесте с нагибом, изгубио је контролу над возилом.

У покушају да га заустави властитим тијелом, аутомобил је неконтролисано прешао из сјеверне траке, преко тротоара с јужне стране, и на крају се зауставио на зеленој површини.

Возач је у неспретном покушају заустављања возила задобио тешке тјелесне повреде, које су му констатоване у Општој болници у Шибенику, гд‌је је и задржан на даљњем лијечењу.

Због почињеног прекршаја из Закона о сигурности промета на цестама, возачу је издан прекршајни налог.

Хрватска

Саобраћајна незгода

